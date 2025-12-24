Україна готова ділити контроль над ЗАЕС лише зі США, однак Вашингтон наполягає на участі Росії, — Зеленський

Україна готова ділити контроль над ЗАЕС лише зі США. Фото: AP

Україна запропонувала компромісний варіант щодо управління окупованою Запорізькою атомною електростанцією — створення спільного підприємства за участі України та США з рівними частками 50 на 50.

Про це заявив президент Володимира Зеленського на зустрічі з журналістами, цитують «Суспільне» та «РБК-Україна».

За словами глави держави, американська сторона раніше висловлювала ідею спільного управління ЗАЕС у форматі «на трьох» — за участі США, України та Росії.

«Росіяни вважають, що в будь-якому разі експлуатуватимуть станцію самі. Вони намагатимуться прив’язати її роботу до гуманітарних питань — мовляв, потрібно відновити дамбу, запустити електропостачання. Саме тому партнери говорять про необхідність спільного механізму управління», — пояснив Володимир Зеленський.

За його словами, США пропонують модель розподілу контролю у форматі 33% на 33% на 33%, де американська сторона виконувала б роль головного менеджера спільного підприємства. Втім, для України такий варіант є неприйнятним.

«Це звучить невдало і не зовсім реалістично», — наголосив президент.

Натомість Україна наполягає на двосторонній моделі співпраці зі США. Згідно з українською пропозицією, половину виробленої електроенергії отримуватиме Україна, а подальше використання іншої половини визначатимуть Сполучені Штати.

«Ми вважаємо, що це наша станція, і наші фахівці мають там працювати. З американцями ми розуміємо, як вибудувати спільне управління — українська команда та американський топменеджмент є нормальною партнерською моделлю. Натомість з Росією це неможливо, адже ми вороги, і мати з ними спільні проєкти на майбутнє вкрай складно», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент також підкреслив, що для повноцінного запуску ЗАЕС необхідно відновити Каховську гідроелектростанцію та інфраструктуру самої атомної станції.

«Дамба розташована на тимчасово окупованій території. Для її відновлення потрібно близько 2 мільярдів євро. Росія не інвестуватиме в це, адже її цікавить лише водопостачання Криму. Я вірю, що американці здатні швидко реалізувати такий проєкт, і вода буде доступною для всіх. Водночас вона критично необхідна для безпечної роботи атомної станції», — заявив Володимир Зеленський.

За українським баченням, Каховська дамба та гідроелектростанція можуть бути відновлені як спільний регіональний проєкт із подібною до ЗАЕС операційною структурою. Водночас обов’язковою умовою безпечної реалізації є демілітаризація Запорізької АЕС, міста Енергодар та території Каховської ГЕС.

Володимир Зеленський додав, що питання ЗАЕС залишається одним із найскладніших у потенційних мирних переговорах. За його словами, лише обговорення майбутнього станції в межах переговорних груп тривало понад 15 годин.

Нагадаємо, під час російської атаки вночі 13 грудня Запорізька атомна електростанція знову понад годину працювала на дизельних генераторах.