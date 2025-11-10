  • понеділок

На Миколаївщині зменшилась захворюваність на грип та застуди

У Миколаївській області минулого тижня знизилась захворюваності на грип, гострі респіраторні інфекції та коронавірус. Медики відзначають, що показники залишаються нижчими від епідемічного порогу.

За даними Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб, протягом останнього тижня в області захворіли 3117 людей, серед них 79 випадків коронавірусу. Рівень захворюваності залишається нижчим епідемічного порогу на 42,5%.

До лікарень госпіталізували 103 пацієнти з грипом та ГРВІ, у тому числі десять — з підтвердженим COVID-19. Двоє хворих перебувають у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії.

Зазначається, що з початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 227 мешканців області, з них 9 медичних працівників, 36 дітей до 5 років, 30 осіб із груп медичного ризику та 151 — з інших категорій населення.

У вірусологічній лабораторії центру за тиждень обстежили 111 осіб, із яких 25 отримали позитивний результат (24,1%). Віруси грипу А та В не виявили, натомість у всіх 25 випадках лабораторно підтвердили коронавірус COVID-19.

Нагадаємо, що на Миколаївщині з 27 жовтня по 2 листопада на грип захворіли 3368 пацієнтів, серед яких 79 — на коронавірус.

Читайте також:

Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

