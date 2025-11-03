На Миколаївщині проти грипу вакцинувалися менше 200 людей

На Миколаївщині за тиждень застудились понад 3 тисячі людей. Архівне фото «МикВісті»

На Миколаївщині з 27 жовтня по 2 листопада на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 3368 пацієнтів, серед яких 79 — на коронавірус.

Як повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України, загальний рівень захворюваності знизився на понад 13%, а серед дітей — на 17%. Показники залишаються на 37,8% нижчими від епідемічного порогу.

Зазначається, що найбільше хворіють діти, понад 64% від загальної кількості пацієнтів. За тиждень до лікарень госпіталізували 84 людей, з них 5 — із підтвердженим COVID-19.

Від початку епідемічного сезону вакцинували проти грипу 198 осіб. Зокрема, серед них: медичні працівники — 9, діти до 5 років — 28, особи з груп медичного ризику — 26, інші категорії населення — 134.

Під час лабораторних досліджень у вірусологічній лабораторії обстежено 87 осіб, із яких 21 мав позитивний результат (24,1%). Віруси грипу типів А і В не виявлено. Усі 21 позитивний результат підтвердили наявність збудника коронавірусної хвороби COVID-19.

Нагадаємо, що з 20 по 26 жовтня в Миколаївській області на грип захворіли 3886 людей, серед яких 110 пацієнтів — на коронавірус.