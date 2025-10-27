На Миколаївщині за тиждень застудились понад 3 тисячі людей. Архівне фото «МикВісті»

З 20 по 26 жовтня в Миколаївській області на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 3886 людей, серед яких 110 пацієнтів — на коронавірус.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Рівень захворюваності залишається майже на рівні позаминулого тижня, зниження становить лише 5,7%. Зокрема, серед дітей — 2616 випадків, серед дорослих — 1270 випадків.

У Миколаєві кількість нових випадків COVID-19 також трохи знизилася — 32 проти 44 за попередній тиждень. Загалом рівень захворюваності на 28,3% нижчий від епідемічного порогу.

Частка дітей серед усіх хворих становить 67,3%. За тиждень госпіталізовано 103 пацієнти, у тому числі 27 із підтвердженим COVID-19.

Під час лабораторних досліджень віруси грипу типів A і B не виявлено, однак у двох випадках підтверджено збудник коронавірусної інфекції COVID-19.

Раніше повідомлялось, що з 13 по 19 жовтня 2025 року в області на грип та ГРВІ захворіла 4121 особа.