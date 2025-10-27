  • понеділок

    27 жовтня, 2025

  • 10.8°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 27 жовтня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 10.8° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині за тиждень застудились понад 3 тисячі людей

На Миколаївщині за тиждень застудились понад 3 тисячі людей. Архівне фото «МикВісті»На Миколаївщині за тиждень застудились понад 3 тисячі людей. Архівне фото «МикВісті»

З 20 по 26 жовтня в Миколаївській області на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 3886 людей, серед яких 110 пацієнтів — на коронавірус.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Рівень захворюваності залишається майже на рівні позаминулого тижня, зниження становить лише 5,7%. Зокрема, серед дітей — 2616 випадків, серед дорослих — 1270 випадків.

У Миколаєві кількість нових випадків COVID-19 також трохи знизилася — 32 проти 44 за попередній тиждень. Загалом рівень захворюваності на 28,3% нижчий від епідемічного порогу.

Частка дітей серед усіх хворих становить 67,3%. За тиждень госпіталізовано 103 пацієнти, у тому числі 27 із підтвердженим COVID-19.

Під час лабораторних досліджень віруси грипу типів A і B не виявлено, однак у двох випадках підтверджено збудник коронавірусної інфекції COVID-19.

Раніше повідомлялось, що з 13 по 19 жовтня 2025 року в області на грип та ГРВІ захворіла 4121 особа.

Останні новини про: Миколаївщина

Синоптики попереджають про густий туман на Миколаївщині
На Миколаївщині за тиждень народилося 70 малюків, серед них — одна двійня
Податок на прибуток: підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴600 млн
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві підрядники скидали будівельне сміття в річку: екологи та поліція склали протоколи

Світлана Іванченко
новини

«Суспільному» довелося вибачатися: як українці відреагували на цьогорічний Радіодиктант національної єдності

Ірина Олехнович
новини

Домбровська показала протокол міськради Миколаєва, де двічі зарахований голос Павловича

Альона Коханчук
новини

«Не мені вас з пляшки знімати, кончені», — член комісії з депутатської етики Павлович про колег з міськради Миколаєва

Катерина Середа
новини

В Очакові обстрілами пошкоджено 70% будівель: «Є будинки, в які прилітало по 4 рази»

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Податок на прибуток: підприємства Миколаївщини сплатили понад ₴600 млн
На Миколаївщині за тиждень народилося 70 малюків, серед них — одна двійня
Синоптики попереджають про густий туман на Миколаївщині

«Не мені вас з пляшки знімати, кончені», — член комісії з депутатської етики Павлович про колег з міськради Миколаєва

В Очакові обстрілами пошкоджено 70% будівель: «Є будинки, в які прилітало по 4 рази»

4 години тому

Посадовиця Південноукраїнська подала до суду на мера через побиття та закликає його не затягувати процес

Альона Коханчук

Головне сьогодні