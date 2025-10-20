  • понеділок

На Миколаївщині за тиждень застудилося понад 4 тисячі людей, одна жінка померла від COVID-19

Лабораторні дослідження під час карантину. Архівне фото «МикВісті»Лабораторні дослідження під час карантину. Архівне фото «МикВісті»

У період з 13 по 19 жовтня 2025 року в області на грип та ГРВІ захворіла 4121 особа, з них 126 випадків — це COVID-19. Показник практично не змінився порівняно з позаминулим тижнем, зменшившись лише на 1,8%.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Діти продовжують бути тією категорією населення, яка наразі найчастіше хворіє на грип, COVID-19 та інші ГРВІ. Так, показники захворюваності серед них залишаються стабільно високими — 2807 випадків проти 2793 тижнем раніше. Серед дорослих, навпаки, спостерігається зниження — на 6,3% (1314 випадків проти 1402).

У Миколаєві кількість випадків COVID-19 також дещо знизилась. За минулий тиждень зареєстрували всього 44 хворих проти 66 позаминулого. Загалом показники в області залишаються нижчими від епідемічного порогу на 23,9%.

До медичних закладів було госпіталізували 114 осіб, хворих на грип та ГРВІ, з них 17 — із підтвердженим COVID-19. До відділень реанімації та інтенсивної терапії потрапила одна людина.

Також, минулого тижня в Миколаєві зафіксували один летальний випадок від наслідків коронавірусної хвороби — померла 73-річна жінка, яка не мала відповідного щеплення.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що в Одеській області зафіксували підвищену захворюваність на респіраторні інфекції. Через це деякі класи регіону перевели на дистанційне навчання.

