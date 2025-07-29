Вже 29 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    29 липня, 2025

  • 29.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 29 липня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 29.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Понад 50% звернень у «Дії» вже обробляє штучний інтелект, — Федоров

Штучний інтелект у «Дія». Фото: Михайло ФедоровШтучний інтелект у «Дія». Фото: Михайло Федоров

У застосунку та на порталі «Дія» штучний інтелект почав самостійно допомагати користувачам. За перший місяць пілотного проєкту ШІ-консультант без участі оператора закрив понад 52% звернень.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У колонці для видання Vector Михайло Федоров розповів, що нова система працює в чат-ботах Telegram, Viber та Facebook Messenger. ШІ допомагає знайти відповіді на запитання та отримати послуги.

За його словами, консультанта розробили на базі ChatGPT. Його навчали колишні оператори підтримки, які передали знання про послуги та проблемні ситуації.

У «Дії» також з’явився внутрішній ШІ-асистент для операторів. Він пропонує варіанти відповідей, які людина може редагувати або надсилати одразу. Це пришвидшує обробку звернень.

Усі запити, що надходять до ШІ, деперсоналізуються — тобто персональні дані користувачів не зберігаються і не обробляються.

Михайло Федоров зазначив, що штучний інтелект не замінює людей, а допомагає команді працювати ефективніше.

Раніше повідомлялось, що щодня користувачі ChatGPT у світі надсилають понад 2,5 мільярда запитів. За даними компанії OpenAI, більшість із понад 500 мільйонів щотижневих активних користувачів використовують безкоштовну версію ChatGPT.

Останні новини про: Дія

У «Дії» з’явиться функція скарг на держоргани: звернення бачитимуть міністри
У «Дії» запустили новий розділ для ветеранів
Верифікація через «Дію» при купівлі квитків УЗ може порушувати права людини, — експерти
Реклама

Читайте також:

новини

«Болить душа»: комунальники обурені, що у Миколаєві пошкодили клумбу, яка обійшлася в ₴1 млн

Світлана Іванченко
новини

«Це знущання, а не догляд», — миколаївська екологиня розкритикувала КП «Парки» за полив дерев у спеку

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві очікується послаблення спеки: на півночі області прогнозують дощі, — гідрометцентр

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міськрада Миколаєва планує збільшити статутний капітал водоканалу на майже ₴700 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Держпродспоживслужбі Миколаївщини прокоментували ситуацію з нашестям сарани: «Причин хвилюватись немає, все під контролем»

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Дія

Верифікація через «Дію» при купівлі квитків УЗ може порушувати права людини, — експерти
У «Дії» запустили новий розділ для ветеранів
У «Дії» з’явиться функція скарг на держоргани: звернення бачитимуть міністри

«Це знущання, а не догляд», — миколаївська екологиня розкритикувала КП «Парки» за полив дерев у спеку

Ми запустили Клуб МикВісті. Приєднуйтесь до спільноти читачів, будьте причетним до змін

4 години тому

«Болить душа»: комунальники обурені, що у Миколаєві пошкодили клумбу, яка обійшлася в ₴1 млн

Світлана Іванченко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 29 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay