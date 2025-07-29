Понад 50% звернень у «Дії» вже обробляє штучний інтелект, — Федоров

Штучний інтелект у «Дія». Фото: Михайло Федоров

У застосунку та на порталі «Дія» штучний інтелект почав самостійно допомагати користувачам. За перший місяць пілотного проєкту ШІ-консультант без участі оператора закрив понад 52% звернень.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У колонці для видання Vector Михайло Федоров розповів, що нова система працює в чат-ботах Telegram, Viber та Facebook Messenger. ШІ допомагає знайти відповіді на запитання та отримати послуги.

За його словами, консультанта розробили на базі ChatGPT. Його навчали колишні оператори підтримки, які передали знання про послуги та проблемні ситуації.

У «Дії» також з’явився внутрішній ШІ-асистент для операторів. Він пропонує варіанти відповідей, які людина може редагувати або надсилати одразу. Це пришвидшує обробку звернень.

Усі запити, що надходять до ШІ, деперсоналізуються — тобто персональні дані користувачів не зберігаються і не обробляються.

Михайло Федоров зазначив, що штучний інтелект не замінює людей, а допомагає команді працювати ефективніше.

Раніше повідомлялось, що щодня користувачі ChatGPT у світі надсилають понад 2,5 мільярда запитів. За даними компанії OpenAI, більшість із понад 500 мільйонів щотижневих активних користувачів використовують безкоштовну версію ChatGPT.