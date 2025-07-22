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Кількість запитів до ChatGPT становить понад 2,5 млрд на день

Ілюстраційне фото: Hatice BaranКількість запитів до ChatGPT становить понад 2,5 мільярдів на день. Ілюстраційне фото: Hatice Baran

Щодня користувачі ChatGPT у світі надсилають понад 2,5 мільярда запитів. Більше ніж 330 мільйонів із них — зі Сполучених Штатів.

Про це Axios повідомили в компанії OpenAI.

За даними компанії, більшість із понад 500 мільйонів щотижневих активних користувачів використовують безкоштовну версію ChatGPT. Серед інших країн з високою активністю — Індія, Бразилія, Франція та Німеччина.

У 2024 році доходи OpenAI склали близько 2,7 мільярда доларів. На 2025 рік прогнозують понад 11 мільярдів доларів, переважно завдяки корпоративному сегменту.

Щомісячна кількість унікальних користувачів коливалась: у грудні 2024 року вона становила близько 180 мільйонів, у лютому 2025 — понад 600 мільйонів, у липні — трохи більше ніж 540 мільйонів (за даними на основі відвідувань).

Інтерес до ChatGPT зріс після запуску моделей GPT-4.5 та GPT-4o, а також завдяки впровадженню мультимодальних можливостей — зокрема роботи з текстом, зображеннями, голосом і відео. Компанія фіксує стабільне зростання активності, попри сезонні коливання.

Нагадаємо, Meta Platforms випустила нову версію своєї великої мовної моделі Llama під назвою Llama 4 Scout і Llama 4 Maverick. 

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