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Meta випустила нову модель штучного інтелекту

Meta випустила нову велику модель штучного інтелекту. Фото: Фото: ARY NewsMeta випустила нову велику модель штучного інтелекту. Фото: Фото: ARY News

Meta Platforms випустила нову версію своєї великої мовної моделі Llama під назвою Llama 4 Scout і Llama 4 Maverick. 

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з інформацією Meta, Llama є мультимодальною системою штучного інтелекту, що здатна обробляти та інтегрувати різні типи даних, включаючи текст, відео, зображення та аудіо, а також конвертувати контент між цими форматами.

Мета заявила, що нові моделі Llama 4 Scout та Llama 4 Maverick будуть доступні з відкритим програмним забезпеченням.

Крім того, компанія попередньо анонсувала Llama 4 Behemoth, яку вона назвала «однією з найрозумніших моделей у світі та найпотужнішою з усіх, яка буде використовуватися як вчитель для нових моделей».

Великі технологічні компанії продовжують активно інвестувати в інфраструктуру штучного інтелекту після успіху ChatGPT від OpenAI, який змінив технологічний ландшафт і стимулював зростання інвестицій у машинне навчання.

Раніше, дослідники NewsGuard з’ясували, що 10 провідних інструментів штучного інтелекту у 33% випадків повторюють тези прокремлівської мережі «Правда».

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