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Дослідження: чат-боти ШІ у третині випадків повторюють російську пропаганду

Чат-бот з ШІ, фото: censor.netЧат-бот з ШІ, фото: censor.net

Дослідники NewsGuard з’ясували, що 10 провідних інструментів штучного інтелекту у 33% випадків повторюють тези прокремлівської мережі «Правда».

Як йдеться у звіті NewsGuard, фахівці протестували 10 провідних чат-ботів зі штучним інтелектом, серед яких ChatGPT, Smart Assistant, Grok, Pi, le Chat, Copilot, Meta AI, Claude, Gemini та механізм відповідей від Perplexity.

Для дослідження використали вибірку з 15 неправдивих наративів, які з квітня 2022 року по лютий 2025 року поширювала мережа зі 150 прокремлівських вебсайтів «Правда».

Результати показали, що штучний інтелект відтворював російську дезінформацію у 33,5% випадків. У 18,22% випадків чат-боти не давали відповіді, а у 48,22% — спростовували неправдиві твердження, пише портал «Мілітарний».

Аналітики вважають, що російська мережа «Правда» навмисно впливає на роботу чат-ботів, поширюючи фейкові заяви та дезінформацію. Це робиться для того, щоб змінити реакцію моделей штучного інтелекту на новинні теми, не орієнтуючись безпосередньо на читачів-людей.

Фахівці NewsGuard зазначають, що «Правда» спотворює обробку новин великими мовними моделями. У 2024 році це призвело до того, що 3,6 мільйона статей з тезами російської пропаганди потрапили в результати роботи систем штучного інтелекту, «заражаючи» їхні відповіді неправдивою інформацією.

Раніше миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що планує впровадити штучний інтелект для автоматизації процесу зачитування проєктів рішень під час засідань міської ради.

Також повідомлялось, що президент США Дональд Трамп оголосив про створення компанії Stargate, яка об’єднає провідні технологічні корпорації OpenAI, SoftBank та Oracle. Разом вони розвиватимуть інфраструктуру штучного інтелекту в США.

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