Трамп інвестує в розвиток штучного інтелекту в США $500 млрд.Фото: The White House / X

Президент США Дональд Трамп оголосив про створення компанії Stargate, яка об’єднає провідні технологічні корпорації OpenAI, SoftBank та Oracle. Разом вони розвиватимуть інфраструктуру штучного інтелекту в США.

Про це повідомляє видання CNN.

В Білому домі оголосили про створення компанії, яку Дональд Трамп назвав «найбільшим проєктом інфраструктури штучного інтелекту в історії». Спочатку у проєкт інвестують 100 мільярдів доларів, найближчими роками сума зросте до 500 мільярдів доларів.

Компанія Stargate будуватиме інфраструктуру для роботи надсучасного ШІ — зокрема, центри обробки даних. Перший проєкт уже розпочали в Техасі, каже гендиректор Oracle Ларрі Еллісон.

Корпорації намагатимуться обігнати у технологічному розвитку Китай, адже, як пише CNN, штучний інтелект вплине на все — від економіки до військової сфери.

Нагадаємо, що минулого току Міністерство економіки України, Мінцифра та Google Україна запустили платформу із безкоштовними ресурсами для вивчення штучного інтелекту (ШІ).

Також повідомлялося, що миколаївська аграрна компанія «Нібулон», яка також має статус оператора з розмінування та сертифікат на нетехнічне обстеження територій збирається використовувати штучний інтелект (ШІ) для зменшення собівартості гуманітарного розмінування.