«Нібулон» використовуватиме ШІ при розмінуванні Миколаївщини

Механічна платформа для розмінування GCS-200, яку отримала компанія «Нібулон», фото: «Нібулон»

Миколаївська аграрна компанія «Нібулон», яка також має статус оператора з розмінування та сертифікат на нетехнічне обстеження територій збирається використовувати штучний інтелект (ШІ) для зменшення собівартості гуманітарного розмінування.

Про це заявив директор із взаємодії з органами влади «Нібулону» Михайло Різак.

У найближчих планах компанії — залучення ШІ-аналізу аерофотозйомки із метою ідентифікації наземних мін та вибухонебезпечних предметів, використовуючи інструмент Safe Pro Group Inc., що у свою чергу має призвести до зниження собівартості та пришвидшення процесу ухвалення рішень щодо розмінування через розуміння реальної ситуації на потенційно забруднених полях.

«За рік нами, як оператором протимінної діяльності, було повернуто 5,5 тисяч гектарів або 98% земель філії «Снігурівська» на Миколаївщині. Станом на зараз це 15% від всіх розмінованих в Україні земель з 2022 року. Фактичними бенефіціарами на Снігурівщині стали 570 власників земель, які зараз у змозі отримувати прибуток», — розказав Михайло Різак.

Він також зазначив, що наприкінці літа вдалося встановити компенсацію на рівні 100% за очищення сільськогосподарських земель.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині, повідомили в Міністерстві економіки. Там також зазначили, що область є пріоритетною у питанні розмінування через її плодовиті землі.

Від початку великої війни на Миколаївщині потенційно заміновано 754 тисячі гектарів, що складає 30% усієї області, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Станом на квітень 2024 року сапери обстежили та розмінували вже майже третину цієї території — 211 тисяч гектарів території області, повідомив перший заступник очільника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «МикВісті» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

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