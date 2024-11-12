В Україні запустили безкоштовну платформу для вивчення штучного інтелекту

Ілюстрація штучного інтелекту, Фото взято з сайту nsju.org

Міністерство економіки України, Мінцифра та Google Україна запустили платформу із безкоштовними ресурсами для вивчення штучного інтелекту (ШІ).

Як повідомляє пресслужба Мінекономіки, курси безоплатні та доступні українською та англійською мовами.

За словами першої віцепремʼєр-міністерки — міністерки економіки Юлії Свириденко, важливо, щоб українці опанували інструмент штучного інтелекту, для підвищення своєї конкурентоспроможності.

«Завдяки навчальній платформі кожен зможе навчитися тому, як завдяки ШІ автоматизувати обчислення, обробку контенту, типові відповіді клієнтам та чимало іншого. Цей курс для кожного — від керівників і маркетологів до юристів і освітян», — зазначила, вона.

У міністерстві назвали переваги платформи:

Безкоштовне навчання: доступ до навчальних матеріалів від Google українською та англійською мовами.

Гнучкі можливості для розвитку: курси можна проходити у зручний для кожного час, відповідно до індивідуального графіка.

Інтерактивні формати навчання: студійні відеолекції, інструкції, воркбуки та платформи для самонавчання.

«Штучний інтелект поступово стає важливою частиною нашого повсякденного життя і відкриває нові можливості для розвитку економіки та створення нових робочих місць», — наголосила директорка Google в Україні Тетяна Лукинюк.

Нагадаємо, що миколаївська аграрна компанія «Нібулон», яка також має статус оператора з розмінування та сертифікат на нетехнічне обстеження територій збирається використовувати штучний інтелект для зменшення собівартості гуманітарного розмінування.