Мер Миколаєва хоче залучити ШІ для проведення сесій міськради

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич на конференції «Миколаїв — місто на хвилі». Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич планує впровадити штучний інтелект для автоматизації процесу зачитування проєктів рішень під час засідань міської ради.

Це рішення було озвучено 30 січня під час сесії Миколаївської міської ради, на якій було розглянуто 465 земельних питань та додатково 44 питання, внесених з голосу, пишуть «МикВісті».

Олександр Сєнкевич пояснив, що зачитування великої кількості проєктів рішень займає надто багато часу, тому технології можуть значно спростити цей процес. Він доручив відділу цифрового управління міськради розробити систему, яка автоматично озвучуватиме номери проєктів рішень.

— Надаю завдання відділу нашого електронного врядування, пану Євгену Богаченку (директор комунального підприємства «Міський інформаційно-обчислювальний центр», — прим.) опрацювати можливість використання штучного інтелекту, а саме створення голосового текстового робота, який зможе зачитувати назви та перелік файлів для стенограми під час ведення засідань Миколаївської міської ради. Наприклад, ми обговорюємо з депутатами, які будуть файли в порядку денному, називаємо ї номери, а штучний інтелект замість головуючого озвучує номери проєктів рішень. І оце все робить замість мене. А я на відео разом з вами, ми присутні на сесії. Просто для стенограми, для відео-аудіо записується ця інформація.

Бо насправді, чесно кажучи, зараз прочитати 465 файлів, це буде дуже серйозно. Ще проєкти рішень винесені з голосу, — сказав мер.

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Слід зазначити, що згідно з Регламентом Миколаївської міської ради VIII скликання, затвердженим рішенням міської ради від 24 грудня 2020 року №2/35, головуючий на пленарному засіданні чітко озвучує проєкти рішень Ради, щодо яких пропонується об’єднане голосування.

Через велику кількість питань, винесених на розгляд, міський голова Олександр Сєнкевич запропонував оптимізувати процес голосування, поділивши всі 465 земельних проєктів рішень на три окремі пакети.

Перший пакет охоплював проєкти рішень з 1 по 200. Його підтримали 29 депутатів. Другий пакет включав проєкти з 201 по 400, і депутати також проголосували за його ухвалення. Третій пакет складався з решти проєктів рішень, включно з тими, що були внесені з голосу.

Попри те, що рішення голосували пакетами, сам процес зачитування проєктів зайняв значний час. Згідно з підрахунками на основі запису трансляції сесії в YouTube, на це пішло близько 30 хвилин.

Ситуацію під час засідання прокоментувала депутатка міськради Єлизавета Тріщанович, зазначивши:

— Тяжка робота озвучувати всі ці питання, — сказала депутатка.

На що Олександр Сєнкевич із жартом відповів:

— Відчуваю себе Кендріком Ламаром (американський репер і автор пісень, — прим.) на концерті у Лас-Вегасі.

Нагадаємо, миколаївська аграрна компанія «Нібулон», яка також має статус оператора з розмінування та сертифікат на нетехнічне обстеження територій збирається використовувати штучний інтелект (ШІ) для зменшення собівартості гуманітарного розмінування.