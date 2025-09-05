Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

OpenAI відкрила доступ до Projects для всіх користувачів ChatGPT

OpenAI відкрила Projects для безплатних користувачів ChatGPTOpenAI відкрила Projects для безплатних користувачів ChatGPT

OpenAI розширила можливості безкоштовної версії ChatGPT, надавши всім користувачам доступ до функції Projects.

Про це повідомляє компанія.

Раніше ця опція була доступна лише для підписників платних планів. Projects дозволяють структурувати чати навколо певної теми й адаптувати роботу асистента під конкретні потреби. Користувачі можуть задавати власні інструкції, контролювати доступ ШІ до файлів і даних, а також персоналізувати зовнішній вигляд проєкту, змінюючи кольори та іконки.

У рамках оновлення збільшено кількість файлів, які можна додати до Projects: для користувачів безкоштовного плану – до п'яти файлів, Plus – до 25, Pro – до 40. Також можна налаштувати колір і іконку безкоштовно.

Функція вже доступна на вебверсії та в застосунку Android, а користувачі iOS отримають її протягом найближчих днів.

Нагадаємо, що OpenAI вводить батьківський контроль у ChatGPT після трагедії з підлітком.

