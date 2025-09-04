Вже 53 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Миколаїв першим в Україні запустив штучний інтелект для моніторингу доріг

Скрин з відеоСкрин з відео

Миколаїв став першим містом в Україні, яке почало використовувати штучний інтелект для моніторингу дорожнього покриття.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Він оголосив про старт партнерства з японським SmartCity Research Institute, у співпраці з Deloitte, Mykolaiv Water Hub та за підтримки ЮНІДО. У рамках цієї співпраці запроваджено систему GLOCAL-EYEZ, що аналізує якість доріг у реальному часі.

Інноваційна система встановлена на муніципальний транспорт. Вона фіксує вібрації та робить фото під час руху, а штучний інтелект обробляє ці дані й визначає тріщини, вибоїни та інші пошкодження. Це дозволить:

  • швидко виявляти проблемні ділянки,
  • визначати пріоритетність ремонтів,
  • зменшити витрати на утримання доріг.

Окрім Миколаєва, до тестування системи приєдналися ще три українські міста — Вінниця, Житомир та Хмельницький.

— В Японії ця технологія вже використовується у більше ніж 300 містах і знижує витрати на ремонт доріг до 80%, —каже Олександр Сєнкевич.

Зазначимо, що ще в січні 2025 року Олександр Сєнкевич заявив, що планує впровадити штучний інтелект для автоматизації процесу зачитування проєктів рішень під час засідань міської ради. Він пояснив, що зачитування великої кількості проєктів рішень займає надто багато часу, тому технології можуть значно спростити цей процес.

Міський голова доручив відділу цифрового управління міськради розробити систему, яка автоматично озвучуватиме номери проєктів рішень. Але згодом мер Миколаєва зізнався, що стикнувся з технічними складнощами у питанні впровадження штучного інтелекту в роботу сесій міськради, тому що «люди блокують участь штучного інтелекту в сесіях».

«Книгарня бандерівців»: Голова проводу ОУН(б) передав миколаївській обласній бібліотеці твори ідеологів українського націоналізму
Лачен закликав Сєнкевича провести офлайн сесію
Простір гри й підтримки: ЮНІСЕФ запрошує на безкоштовні сімейні зустрічі у Миколаєві та Баштанці
