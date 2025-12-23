Україна піднялася на 14 позицій у світовому рейтингу впровадження штучного інтелекту
23:55, 23 грудня, 2025
Україна покращила свої позиції у світовому рейтингу готовності держав до впровадження штучного інтелекту Government AI Readiness Index 2025, піднявшись одразу на 14 сходинок і посівши 40-те місце серед 195 країн.
Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.
У Мінцифрі зазначили, що за окремими показниками Україна випередила цьогорічних лідерів рейтингу — США та Велику Британію. Зокрема, рівень цифровізації державних сервісів сягнув 99,63%, що стало рекордним показником, а відповідність українського законодавства міжнародним стандартам у сфері штучного інтелекту досягла 92,25%.
У відомстві також наголосили, що суттєвий внесок у розвиток ШІ має оборонний сектор. Україна активно впроваджує цифрові рішення та інструменти штучного інтелекту для потреб оборони.
Крім того, 2025 рік у Мінцифрі назвали переломним для розвитку ШІ в Україні. Зокрема, було створено WINWIN AI Center of Excellence, результати роботи якого стали помітними вже впродовж перших дев’яти місяців:
на порталі «Дія» запрацював Дія.AI — перший у світі національний AI-асистент державних послуг;
розпочалася робота над українською великою мовною моделлю та інфраструктурою AI Factory;
запущено Sandbox для розробки продуктів на основі ШІ та блокчейну;
технології ШІ інтегруються в «Мрію», «Дію», проєкти екосистеми Мінцифри та державні процеси.
«Попереду ще більше. Ми презентуємо Стратегію розвитку штучного інтелекту до 2030 року, запустимо AI-асистента в застосунку «Дія» та представимо національну мовну модель. Наша мета — увійти до трійки світових лідерів за рівнем розвитку та впровадження ШІ в державному секторі», — підсумували в міністерстві.
Нагадаємо, Миколаїв став першим містом в Україні, яке почало використовувати штучний інтелект для моніторингу дорожнього покриття.
