    19 серпня, 2025

Україна запускає нові гранти для розвитку дронів і ракетних програм

Михайло Федеров заявив, що Україна запускає масштабні гранти для оборонної промисловості. Фото: Виталий Носач, РБК-УкраинаМихайло Федеров заявив, що Україна запускає масштабні гранти для оборонної промисловості. Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Наступного тижня в Україні стартують нові грантові програми для оборонної промисловості.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час презентації плану дій нового уряду, передає hromadske.

За його словами, йдеться про кілька великих програм:

  • Вибухові речовини. Держава виділятиме понад 100 мільйонів гривень на створення заводів «під ключ», які виготовлятимуть вибухові речовини за інноваційними технологіями.
  • Дрони. Заплановано запуск грантів на розробку автономних безпілотників, які зможуть працювати в умовах активної радіоелектронної боротьби та інших складних бойових ситуацій.
  • Ракети. Уряд підтримав уже близько 20 проєктів у межах ракетної програми. Нові гранти охоплять виробництво крилатих, балістичних та ракет малої дальності, які можна застосовувати і для протиповітряної оборони.

Михайло Федоров підкреслив, що гранти будуть значно більшими, ніж ті, що діють зараз.

— Ми вже маємо гранти на 500 тисяч, 2 чи 4 мільйони гривень, але це буде окрема програма, де ми дамо більше грошей на масштабні проєкти, — сказав міністр цифрової трансформації.

Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль зазначав, що у 2026 році Україні потрібно щонайменше 120 мільярдів доларів на фінансування оборонного сектору.

