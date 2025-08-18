Україна запускає нові гранти для розвитку дронів і ракетних програм
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
22:41, 18 серпня, 2025
-
Наступного тижня в Україні стартують нові грантові програми для оборонної промисловості.
Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час презентації плану дій нового уряду, передає hromadske.
За його словами, йдеться про кілька великих програм:
- Вибухові речовини. Держава виділятиме понад 100 мільйонів гривень на створення заводів «під ключ», які виготовлятимуть вибухові речовини за інноваційними технологіями.
- Дрони. Заплановано запуск грантів на розробку автономних безпілотників, які зможуть працювати в умовах активної радіоелектронної боротьби та інших складних бойових ситуацій.
- Ракети. Уряд підтримав уже близько 20 проєктів у межах ракетної програми. Нові гранти охоплять виробництво крилатих, балістичних та ракет малої дальності, які можна застосовувати і для протиповітряної оборони.
Михайло Федоров підкреслив, що гранти будуть значно більшими, ніж ті, що діють зараз.
— Ми вже маємо гранти на 500 тисяч, 2 чи 4 мільйони гривень, але це буде окрема програма, де ми дамо більше грошей на масштабні проєкти, — сказав міністр цифрової трансформації.
Нагадаємо, раніше Денис Шмигаль зазначав, що у 2026 році Україні потрібно щонайменше 120 мільярдів доларів на фінансування оборонного сектору.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.