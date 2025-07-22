Україні потрібно щонайменше $120 млрд на оборону у 2026 році, — Шмигаль

Денис Шмигаль, фото: Пресслужба прем'єр-міністра

У 2026 році Україні потрібно щонайменше 120 мільярдів доларів на фінансування оборонного сектору. Наразі ведуться переговори з країнами ЄС та НАТО щодо залучення половини цієї суми.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль під час наради керівників закордонних дипломатичних установ.

Він зазначив, що серед пріоритетів — нарощування внутрішнього виробництва озброєння (не менше 50% мають закуповуватись в Україні), залучення іноземних оборонних компаній до співпраці та локалізація виробництва, а також розширення постачань сучасної зброї, зокрема систем протиповітряної оборони, здатних збивати балістичні ракети.

За словами Дениса Шмигаля, Україна готова ділитися з партнерами бойовим досвідом, технологіями та інноваціями, а також заохочує створення спільних оборонних підприємств, передачу ліцензій та відкриття виробництв у дружніх країнах.

Крім того, в межах оборонних планів передбачено розширення оснащення армії дронами різних типів, що потребує додаткового фінансування.

«Наступного року потребуватимемо щонайменше 120 мільярдів доларів на оборону. Працюємо з іншими країнами, щоб залучити половину цієї суми за підтримки союзників. Уже ведемо предметні перемовини з членами ЄС та НАТО», — зазначив міністр.

Нагадаємо, в Україні планують запустити гранти на виробництво боєприпасів і вибухових речовин.

Раніше повідомлялось, що у Києві розгортають повноцінну систему перехоплення ворожих дронів. Це новий етап проєкту «Чисте небо», який реалізують за дорученням Президента Володимира Зеленського.