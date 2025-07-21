Уряд запустить гранти на виробництво боєприпасів і вибухових речовин, — прем’єр-міністр
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- Аліса Мелік-Адамян
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3:45, 21 липня, 2025
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В Україні планують запустити гранти на виробництво боєприпасів і вибухових речовин.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
— Наступного тижня плануємо запустити гранти на виробництво боєприпасів і вибухових речовин. Це - підтримка оборонної промисловості та локалізація критичних виробництв. Деталі вже після рішення уряду, — написала вона.
Проєкт координують перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і міністр оборони Денис Шмигаль.
Нагадаємло, у Києві розгортають повноцінну систему перехоплення ворожих дронів. Це новий етап проєкту «Чисте небо», який реалізують за дорученням Президента Володимира Зеленського.
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