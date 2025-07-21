  • понеділок

    21 липня, 2025

  • 22°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 21 липня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 22° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Уряд запустить гранти на виробництво боєприпасів і вибухових речовин, — прем’єр-міністр

В Україні планують запустити гранти на виробництво боєприпасів і вибухових речовин.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

— Наступного тижня плануємо запустити гранти на виробництво боєприпасів і вибухових речовин. Це - підтримка оборонної промисловості та локалізація критичних виробництв. Деталі вже після рішення уряду, — написала вона.

Проєкт координують перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і міністр оборони Денис Шмигаль.

Нагадаємло, у Києві розгортають повноцінну систему перехоплення ворожих дронів. Це новий етап проєкту «Чисте небо», який реалізують за дорученням Президента Володимира Зеленського.

Останні новини про: Дрони (БпЛА)

На румунському курорті знайшли уламок, схожий на частину дрона
За тиждень на Херсонщині знищили понад 1400 дронів, запущених росіянами
Вночі на Миколаївщині збили 21 «Шахед»
Реклама

Читайте також:

новини

«Чекаємо зміни до бюджету», — Сухомлин пояснив, чому держава ще не виділила ₴70 млн на модернізацію водоочисних Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Після скарг миколаївців у Варварівці облаштували два пункти розливу води

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаївській області з початку року закрились 3,6 тисячі ФОПів: експерт пояснив чому

Юлія Бойченко
новини

«Нам потрібна допомога», — Сєнкевич розраховує, що держава сплатить кредит за нові водоочисні перед ЄІБ замість Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Куди піти у Миколаєві цього тижня: концерти, кіно й дозвілля для дітей

Марія Хаміцевич

Останні новини про: Дрони (БпЛА)

Вночі на Миколаївщині збили 21 «Шахед»
За тиждень на Херсонщині знищили понад 1400 дронів, запущених росіянами
На румунському курорті знайшли уламок, схожий на частину дрона

«Чекаємо зміни до бюджету», — Сухомлин пояснив, чому держава ще не виділила ₴70 млн на модернізацію водоочисних Миколаєва

Юлія Бойченко

Зеленський увів у дію санкції за антиукраїнську пропаганду: у списку — Королевська, Латиніна та Луганський

Після скарг миколаївців у Варварівці облаштували два пункти розливу води