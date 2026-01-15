Уряд призначив виконуючого обов’язки міністра цифрової трансформації

Олександр Борняков. Фото: пресслужба Мінцифри

Уряд офіційно призначив Олександра Борнякова виконуючим обов’язки міністра цифрової трансформації України.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету Міністрів України.

«Покласти тимчасово виконання обов’язків Міністра цифрової трансформації України на заступника міністра цифрової трансформації України з питань європейської інтеграції Борнякова Олександра Сергійовича», — зазначено у розпорядженні.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Призначення Олександра Борнякова виконуючим обов’язки міністра пов’язане з тим, що 13 січня міністра цифрової трансформації Михайла Федорова звільнили з посади, а наступного дня він очолив Міністерство оборони.

Олександр Борняков працює у Міністерстві цифрової трансформації з моменту створення відомства. На посаді заступника міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції він відповідав за розробку та запуск спеціального правового режиму для технологічного бізнесу «Дія.City», а також за впровадження програми «єРезидентство».

«У 2026 році держава для цифрового бізнесу в Україні — це не каральний регулятор, а партнер, який встановлює зрозумілі межі безпеки та довіри, залишаючи бізнесу максимум свободи для інновацій. Саме така модель дає змогу поєднати євроінтеграцію з розвитком, а регулювання — зі зростанням», — зазначив Олександр Борняков в одному з інтерв’ю.

Зазначимо, що Олександр Борняков є засновником ІТ-компанії SoftTechnics та колишнім депутатом Одеської міської й обласної рад. ІТ-компанію, яку він заснував у 2007 році, згодом придбала чикагська компанія Intersog.

Також він є засновником платформи для монетизації відеореклами VertaMedia (з 2018 року — Adtelligent Inc), співзасновником компанії Clickky та бізнес-інкубатора WannaBiz.