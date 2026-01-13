 Рада звільнила Федорова з мінцифри

Рада підтримала відставку Федорова з мінцифри

Верховна Рада підтримала звільнення Михайла Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра України — міністра цифрової трансформації України.

Про це стало відомо під час трансляції телеканалу Рада.

Рішення підтримали 270 депутатів. Пізніше Рада може розглянути його призначення на міністра оборони.

Нагадаємо, що Верховна Рада підтримала звільнення міністра оборони Дениса Шмигаля.

