Рада звільнила Шмигаля з посади міністра оборони
- Новини України
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
13:54, 13 січня, 2026
-
Верховна Рада підтримала звільнення міністра оборони Дениса Шмигаля. Пізніше нардепи мають розглянути його призначення на посаду міністра енергетики — першого віцепремʼєр-міністра.
Про це стало відомо під час трансляції телеканалу Рада.
Рішення підтримали 265 народних депутати. Утрималися депутати від «Європейської солідарності» і частина «Голосу».
Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський запропонував Шмигалю нову посаду в Уряді.
Останні новини про: Верховна Рада
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.