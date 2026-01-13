 Рада підтримала звільнення міністра оборони Шмигаля

  вівторок

    13 січня, 2026

Рада звільнила Шмигаля з посади міністра оборони

Рада підтримала звільнення міністра оборони Шмигаля. Фото: Офіс президентаРада підтримала звільнення міністра оборони Шмигаля. Фото: Офіс президента

Верховна Рада підтримала звільнення міністра оборони Дениса Шмигаля. Пізніше нардепи мають розглянути його призначення на посаду міністра енергетики — першого віцепремʼєр-міністра.

Про це стало відомо під час трансляції телеканалу Рада.

Рішення підтримали 265 народних депутати. Утрималися депутати від «Європейської солідарності» і частина «Голосу».

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський запропонував Шмигалю нову посаду в Уряді.

Комітет Верховної Ради не підтримав відставку Малюка з посади голови СБУ
Переглянули рішення: Комітет Верховної Ради все ж підтримав відставку Малюка з посади голови СБУ
Рада підтримала відставку Федорова з мінцифри
новини
Миколаєві хочуть спростити процедуру знесення дерев

Альона Коханчук
новини
Частину палацу культури «Корабельний» у Миколаєві демонтують до кінця січня

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві створили інтерактивну мапу зі сміттєвими баками

Юлія Бойченко
новини
ЕЛУ Автодоріг хочуть уже в січні почати механізоване прибирання вулиць Миколаєва

Анна Гакман
новини
У Миколаєві близько чотирьох тисяч квартир неприватизовані

Анна Гакман
Рада підтримала відставку Федорова з мінцифри
Переглянули рішення: Комітет Верховної Ради все ж підтримав відставку Малюка з посади голови СБУ
Комітет Верховної Ради не підтримав відставку Малюка з посади голови СБУ

Частину палацу культури «Корабельний» у Миколаєві демонтують до кінця січня

ЕЛУ Автодоріг хочуть уже в січні почати механізоване прибирання вулиць Миколаєва

Приватизація квартир у Миколаєві: що потрібно знати і до чого бути готовими

Анна Гакман

