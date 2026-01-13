Рада звільнила Шмигаля з посади міністра оборони

Рада підтримала звільнення міністра оборони Шмигаля. Фото: Офіс президента

Верховна Рада підтримала звільнення міністра оборони Дениса Шмигаля. Пізніше нардепи мають розглянути його призначення на посаду міністра енергетики — першого віцепремʼєр-міністра.

Про це стало відомо під час трансляції телеканалу Рада.

Рішення підтримали 265 народних депутати. Утрималися депутати від «Європейської солідарності» і частина «Голосу».

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський запропонував Шмигалю нову посаду в Уряді.