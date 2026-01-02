Федоров стане новим міністром оборони України, — Зеленський

Михайло Федоров стане міністром оборони України, фото: Детектор Медіа

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров очолить Міністерство оборони України.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своїх соціальних мережах.

За словами глави держави, Федоров уже залучений до розвитку оборонних технологій, зокрема проєкту «Лінія дронів», який масштабує підрозділи безпілотних систем у Збройних силах України. Також президент відзначив його роботу з цифровізації державних послуг і процесів.

— Ми працюємо, щоб збільшити кількість підготовлених екіпажів, і таких завдань ще чимало. Михайло Федоров може це реалізувати й додати технологічності, — зазначив Володимир Зеленський.

Чинному міністру оборони Денису Шмигалю, за словами президента, запропонували інший напрям роботи в державному управлінні, який він назвав не менш важливим для стійкості країни.

Сьогодні, 2 січня, стало відомо, що Кирило Буданов очолить Офіс Президента України. Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, Кирило Буданов має досвід на цих напрямах та «достатню силу для досягнення результатів».

Своєю чергою, керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко відтепер очолить Головне управління розвідки Міноборони. За словами Зеленського, пріоритетом залишаються обмеження військового потенціалу Росії.