 Михайло Федоров очолює Міноборону України: деталі

  • пʼятниця

    2 січня, 2026

  • 5.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 2 січня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 5.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Федоров стане новим міністром оборони України, — Зеленський

Михайло Федоров стане міністром оборони України, фото: Детектор МедіаМихайло Федоров стане міністром оборони України, фото: Детектор Медіа

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров очолить Міністерство оборони України.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своїх соціальних мережах.

За словами глави держави, Федоров уже залучений до розвитку оборонних технологій, зокрема проєкту «Лінія дронів», який масштабує підрозділи безпілотних систем у Збройних силах України. Також президент відзначив його роботу з цифровізації державних послуг і процесів.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

— Ми працюємо, щоб збільшити кількість підготовлених екіпажів, і таких завдань ще чимало. Михайло Федоров може це реалізувати й додати технологічності, — зазначив Володимир Зеленський.

Чинному міністру оборони Денису Шмигалю, за словами президента, запропонували інший напрям роботи в державному управлінні, який він назвав не менш важливим для стійкості країни.

Сьогодні, 2 січня, стало відомо, що Кирило Буданов очолить Офіс Президента України. Як повідомив Президент України Володимир Зеленський, Кирило Буданов має досвід на цих напрямах та «достатню силу для досягнення результатів».

Своєю чергою, керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко відтепер очолить Головне управління розвідки Міноборони. За словами Зеленського, пріоритетом залишаються обмеження військового потенціалу Росії.

Останні новини про: Володимир Зеленський

Кирило Буданов очолить Офіс Президента України, — Зеленський
Зеленський доручив підготувати законопроєкт про оновлення ДБР
Іващенко очолить Головне управління розвідки Міноборони, — Зеленський
Реклама
Читайте також:
новини
У 2025 році на Миколаївщині відкрили 940 нових підприємств і створили 11 тисяч робочих місць

Анна Гакман
новини
Святковий тиждень у Миколаєві: куди піти та що подивитися

Марія Хаміцевич
новини
У миколаївській «Казці» квитки на зимову ковзанку одні серед найдорожчих в Україні

Ірина Олехнович
новини
Чому миколаївці не користуються укриттями: опитування «МикВісті»

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві зможуть підвищити зарплати посадовцям за умови фінансової допомоги з держбюджету

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Володимир Зеленський

Іващенко очолить Головне управління розвідки Міноборони, — Зеленський
Зеленський доручив підготувати законопроєкт про оновлення ДБР
Кирило Буданов очолить Офіс Президента України, — Зеленський

Першим у 2026 році в Миколаєві народився хлопчик

На Миколаївщині у 2025 році мешканці були без світла понад 350 годин

5 годин тому

Миколаїв за два роки вклав 1,7 млрд грн у комунальні підприємства: куди пішли гроші

Юлія Бойченко

Головне сьогодні