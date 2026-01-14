Верховна Рада проголосувала за призначення Федорова міністром оборони України

Михайло Федоров. Фото: Telegram / Михайло Федоров

Народні депутати підтримали призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

Про це стало відомо під час трансляції пленарного засідання парламенту.

За відповідне рішення проголосували 277 парламентарів, ще 9 — утрималися. Жоден із депутатів не висловився проти.

Перед голосуванням кандидат на посаду міністра Михайло Федоров наголосив на «великій кількості проблем», які необхідно розв’язувати. За його словами, сьогодні «не можна воювати новими технологіями зі старою організаційною структурою». Тому основною метою своєї роботи він назвав проведення армійської реформи, покращення інфраструктури на передовій та «викорінення брехні й корупції».

Серед планів Михайла Федорова в Міністерстві оборони:

зміни в системі підготовки українських військовослужбовців;

комплексний аудит ТЦК, за результатами якого міністр має намір запропонувати «системне рішення, щоб усунути проблеми, накопичені роками, та водночас зберегти обороноздатність країни»;

аудит Міноборони та ЗСУ з метою пошуку додаткових можливостей для покращення фінансового й соціального забезпечення військовослужбовців;

забезпечення базового рівня укомплектування бригад дронами;

збільшення обсягів міжнародної військової допомоги;

розвиток оборонних технологій як ключової індустрії України на світових ринках. Зокрема, за словами Федорова, країна має створити власну систему ППО та артилерійський боєприпас із лазерним наведенням.

Крім того, команда Федорова планує зробити Україну першою країною у світі, здатною прогнозувати та нейтралізувати ворожі атаки за допомогою штучного інтелекту.

Під час свого виступу колишній віцепрем’єр також наголосив, що він очолює Міністерство оборони в умовах дефіциту фінансування на понад 300 млрд гривень, близько двох мільйонів українців, які перебувають у розшуку, а також понад 200 тисяч військовослужбовців, які перебувають у СЗЧ.

«У нас є чітка візія та цілі війни, погоджені Верховним головнокомандувачем і президентом. Усі, хто допомагатиме досягати цих цілей, отримають необхідні ресурси для руху вперед. Ті, хто не впорається, — покинуть систему», — заявив Михайло Федоров перед призначенням.

Зазначимо, що учора в Верховній Раді не набралося достатньо голосів, щоб винести на розгляд питання про призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

Хоча перед цим Рада підтримала звільнення Михайла Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра України — міністра цифрової трансформації України.