 Верховна Рада проголосувала за призначення Федорова міністром оборони України

  • середа

    14 січня, 2026

  • -3.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 14 січня , 2026 середа

  • Миколаїв • -3.3° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Верховна Рада проголосувала за призначення Федорова міністром оборони України

Михайло Федоров Telegram / Михайло ФедоровМихайло Федоров. Фото: Telegram / Михайло Федоров

Народні депутати підтримали призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

Про це стало відомо під час трансляції пленарного засідання парламенту.

За відповідне рішення проголосували 277 парламентарів, ще 9 — утрималися. Жоден із депутатів не висловився проти.

Перед голосуванням кандидат на посаду міністра Михайло Федоров наголосив на «великій кількості проблем», які необхідно розв’язувати. За його словами, сьогодні «не можна воювати новими технологіями зі старою організаційною структурою». Тому основною метою своєї роботи він назвав проведення армійської реформи, покращення інфраструктури на передовій та «викорінення брехні й корупції».

Серед планів Михайла Федорова в Міністерстві оборони:

  • зміни в системі підготовки українських військовослужбовців;

  • комплексний аудит ТЦК, за результатами якого міністр має намір запропонувати «системне рішення, щоб усунути проблеми, накопичені роками, та водночас зберегти обороноздатність країни»;

  • аудит Міноборони та ЗСУ з метою пошуку додаткових можливостей для покращення фінансового й соціального забезпечення військовослужбовців;

  • забезпечення базового рівня укомплектування бригад дронами;

  • збільшення обсягів міжнародної військової допомоги;

  • розвиток оборонних технологій як ключової індустрії України на світових ринках. Зокрема, за словами Федорова, країна має створити власну систему ППО та артилерійський боєприпас із лазерним наведенням.

Крім того, команда Федорова планує зробити Україну першою країною у світі, здатною прогнозувати та нейтралізувати ворожі атаки за допомогою штучного інтелекту.

Під час свого виступу колишній віцепрем’єр також наголосив, що він очолює Міністерство оборони в умовах дефіциту фінансування на понад 300 млрд гривень, близько двох мільйонів українців, які перебувають у розшуку, а також понад 200 тисяч військовослужбовців, які перебувають у СЗЧ.

«У нас є чітка візія та цілі війни, погоджені Верховним головнокомандувачем і президентом. Усі, хто допомагатиме досягати цих цілей, отримають необхідні ресурси для руху вперед. Ті, хто не впорається, — покинуть систему», — заявив Михайло Федоров перед призначенням.

Зазначимо, що учора в Верховній Раді не набралося достатньо голосів, щоб винести на розгляд питання про призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

Хоча перед цим Рада підтримала звільнення Михайла Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра України — міністра цифрової трансформації України.

Останні новини про: Верховна Рада

У Верховній Раді не вистачило голосів, щоб винести кандидатуру Федорова на посаду міністра оборони
Хабар за голосування: медіа повідомляють, що НАБУ і САП проводять обшуки в офісі партії «Батьківщина»
Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 днів: Рада підтримала рішення
Реклама
Читайте також:
новини
Сєнкевич заявив, що журналістка МикВісті «не відповідає за свої слова», а на тротуар Панченка не витрачались кошти. Як насправді?

Аліса Мелік-Адамян
новини
На кінець 2025 року в закладах освіти Миколаєва функціонують 92 укриття, — Сєнкевич

Ірина Олехнович
новини
Миколаїв отримав менше міжнародної допомоги у 2025 році, ніж торік, — Сєнкевич

Анна Гакман
новини
«Ми хочемо грохнути більшість». НАБУ опублікувало «плівки Тимошенко», на яких вона домовлялась з депутатами за голосування

Аліса Мелік-Адамян
новини
Миколаїв у 2025 році спрямував ₴150 млн на підтримку сил оборони

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Верховна Рада

Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 днів: Рада підтримала рішення
Хабар за голосування: медіа повідомляють, що НАБУ і САП проводять обшуки в офісі партії «Батьківщина»
У Верховній Раді не вистачило голосів, щоб винести кандидатуру Федорова на посаду міністра оборони

ГРОШІ

Миколаїв у 2025 році спрямував ₴150 млн на підтримку сил оборони

КОРУПЦІЯ

Тимошенко отримала підозру: в офісі «Батьківщини» відбулися обшуки

4 години тому

Завод у Миколаєві переробив вже 4,5 тис. тонн будівельних відходів

Юлія Бойченко

Головне сьогодні