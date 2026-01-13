У Верховній Раді не вистачило голосів, щоб винести кандидатуру Федорова на посаду міністра оборони

Михайло Федоров. Фото: Telegram / Zelenskiy Official

У Верховній Раді не набралося достатньо голосів, щоб винести на розгляд питання про призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

Про це стало відомо під час трансляції пленарного засідання парламенту.

Ситуація виникла після того, як Рада через нестачу голосів не підтримала призначення Дениса Шмигаля міністром енергетики. Після цього голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запропонував змінити порядок денний і перейти до розгляду питання про призначення міністра оборони.

Втім парламент не підтримав цю пропозицію. За рішення проголосували 206 народних депутатів із необхідних 226.

Після цього голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зібрав керівників парламентських фракцій на нараду. Народний депутат від фракції «Голос»

Ярослав Железняк повідомив, що всі кадрові питання на поточний день зняли з розгляду. Наступну спробу провести відповідні призначення планують у середу, 14 січня.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада підтримала звільнення Михайла Федорова з посади першого віцепрем’єр-міністра України — міністра цифрової трансформації України.