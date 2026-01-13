Верховна Рада провалила голосування за призначення Шмигаля міністром енергетики

Денис Шмигаль у залі Верховної Ради. Ілюстраційне фото: Верховна Рада

Верховна Рада не змогла ухвалити рішення про призначення Дениса Шмигаля на посаду першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики України.

Про це стало відомо під час трансляції пленарного засідання парламенту.

За відповідну постанову проголосували 210 народних депутатів, тоді як для ухвалення рішення було необхідно щонайменше 226 голосів.

Представити кандидатуру Дениса Шмигаля до парламенту прийшла прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Енергетика потребує не лише героїзму на місцях, але й системного управління на рівні держави, єдиного плану, чітких пріоритетів, контролю виконання і швидкості рішень. Саме так ми пройдемо зиму і паралельно закладемо фундамент для відновлення та розвитку. Денис Анатолійович має необхідний управлінський досвід та практичне розуміння функціонування енергетичного сектору України», — сказала вона.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада підтримала звільнення міністра оборони Дениса Шмигаля.

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський запропонував Денису Шмигалю нову посаду в Уряді.