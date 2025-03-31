Як купити-продати будинок: перелік документів, які слід підготувати

Жінка у новій оселі. Ілюстративне фото: Getty Images

У Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції розповіли про необхідні документи для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу житла та які обмеження існують в умовах військового стану.

Як зазначили у відомстві, ознайомитися з переліком нотаріусів Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Одеської, Миколаївської та Херсонської областей можна на офіційному вебсайті.

Повідомляється, що посвідчення договорів купівлі-продажу можна провести за місцем розташування нерухомого майна, місцем реєстрації юридичної особи або місцем проживання фізособи. Наприклад, продавець або покупець проживають у Дніпрі, а нерухомість знаходиться в Одесі, угоду можна посвідчити як у Дніпрі, так і в Одесі.

Перелік документів визначається індивідуально залежно від складу учасників угоди, наявності малолітніх дітей, кількості співвласників, сімейного стану продавця. Якщо від імені сторони діє представник, необхідно подати нотаріально посвідчену довіреність із чітким зазначенням повноважень на укладення угоди.

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Основний перелік документів:

1. Документи, що посвідчують особу сторін договору

Продавець і покупець мають надати паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу. Встановлення особи здійснюється за паспортом громадянина України або за іншим документом, що посвідчує особу, національним паспортом іноземця або документом, що його замінює, посвідченням особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни, посвідченням, виданим за місцем роботи фізичної особи.

Зазначається, що посвідчення водія, особи моряка, члена екіпажу, особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи, не можуть бути використані громадянином України для встановлення його особи під час укладення правочинів.

Також в умовах воєнного стану для сторін договору — громадян РФ діють обмеження: зупиняється нотаріальне посвідчення, зокрема не виключно, угод купівлі-продажу майна за участю сторін (сторони) договору — громадянина держави-агресорки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП)

Обидві сторони мають надати ідентифікаційний код, крім випадків, коли фізична особа відмовилася від нього з релігійних переконань та має відповідну відмітку у паспорті.

3. Правовстановлюючі документи на житловий будинок

Продавець має підтвердити право власності на будинок, надавши один із таких документів:

договір купівлі-продажу, дарування, міни;

свідоцтво про право на спадщину;

рішення суду про визнання права власності;

державний акт на право власності на земельну ділянку (якщо будинок розташований на приватизованій землі);

свідоцтво про придбання майна на аукціоні.

Якщо державну реєстрацію права власності проведено без видачі правовстановлюючого документа, підтвердження відбувається на підставі даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

4. Технічний паспорт на об’єкт нерухомості

Важливо, щоб площа об’єкта у технічному паспорті відповідала правовстановлюючим документам. Якщо таких відомостей немає, вони отримуються державним реєстратором із Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Нотаріус обов’язково перевіряє, чи не накладено на будинок обтяжень (іпотеки, арешти тощо).

Якщо документи містять суперечливу інформацію або недостатньо даних, нотаріус може запросити додаткові довідки у відповідних органах.

Додаткові документи (за потреби):

1. Довідка про відсутність заборгованості за комунальні послуги.

Хоча не є обов’язковою, покупець може вимагати підтвердження відсутності боргів.

2. Дозвіл органів опіки та піклування.

Якщо серед власників є неповнолітні або недієздатні особи, необхідний дозвіл від органів опіки.

3. Свідоцтво про шлюб/розірвання шлюбу, згода другого з подружжя.

Якщо будинок придбано в шлюбі, потрібна нотаріальна згода другого з подружжя на продаж.

4. Оцінка майна.

Для визначення ринкової вартості будинку необхідний звіт про оцінку нерухомості, особливо якщо угода передбачає сплату податків.

5. Довідка про склад сім’ї житлово-експлуатаційної організації, квартального комітету або іншого уповноваженого органу з питань реєстрації місця проживання або заява про наявність/відсутність малолітніх та неповнолітніх дітей.

Звертаємо увагу, що при посвідченні правочину щодо об’єкта житлової нерухомості та/або земельної ділянки, на якій розміщений такий об’єкт, відчужувач цього майна подає заяву про наявність / відсутність у малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних чи обмежено дієздатних осіб прав користування цим майном. З метою перевірки наявності / відсутності таких прав нотаріус має право додатково витребовувати від фізичних та юридичних осіб відповідні відомості та документи.

6. Якщо будинок розташований на приватизованій земельній ділянці, потрібен документ, що підтверджує права на неї. Якщо на неприватизованій — то документ про присвоєння кадастрового номера.

7. Заява учасників спільної часткової власності про відмову від здійснення права переважної купівлі частки майна, що продається, або письмове повідомлення усіх інших учасників спільної часткової власності (як фізичних, так і юридичних осіб) про свій намір продати свою частку іншій особі — у разі продажу частки у праві власності на нерухоме майно.

Нагадаємо, у Миколаєві виставили на продаж пакет дозвільних документів для будівництва мансардного поверху двоповерхівки у центрі міста.

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