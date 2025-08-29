Дрони атакували Куцурубську та Очаківську громади: зруйновані приватні будинки
-
Ірина Олехнович
-
•
-
8:15, 29 серпня, 2025
-
У четвер, 28 серпня, російська армія кілька разів атакувала населені пункти Миколаївської області дронами типу FPV.
Як повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, Куцурубська громада шість разів була під ударами дронів-камікадзе. Внаслідок атак пошкоджено два приватних будинки. Постраждалих немає.
Крім того, 28 серпня близько 10:00,ворог завдав удару FPV-дроном по місту Очаків. Там також пошкоджено два приватні будинки, люди не постраждали.
Нагадаємо, добою раніше, під обстрілами дронами та артилерією опинилися Куцурубська, Галицинівська та Очаківська громади.
