  пʼятниця

    29 серпня, 2025

    Миколаїв

  • 29 серпня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 19.5° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести

Дрони атакували Куцурубську та Очаківську громади: зруйновані приватні будинки

Наслідки російських обстрілів Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті»Наслідки російських обстрілів Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті»

У четвер, 28 серпня, російська армія кілька разів атакувала населені пункти Миколаївської області дронами типу FPV.

Як повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, Куцурубська громада шість разів була під ударами дронів-камікадзе. Внаслідок атак пошкоджено два приватних будинки. Постраждалих немає.

Крім того, 28 серпня близько 10:00,ворог завдав удару FPV-дроном по місту Очаків. Там також пошкоджено два приватні будинки, люди не постраждали.

Нагадаємо, добою раніше, під обстрілами дронами та артилерією опинилися Куцурубська, Галицинівська та Очаківська громади.

