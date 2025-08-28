Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • четвер

    28 серпня, 2025

  • 20.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 28 серпня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 20.2° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Дрони атакували село поблизу Миколаєва: зруйновані приватні будинки

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

У середу, 27 серпня, російська армія кілька разів атакувала населені пункти Миколаївської області дронами та артилерією.

Як повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, Очаків та акваторія громади чотири рази були під ударом дронів-камікадзе типу FPV.

Близько 13:00 росіяни атакували Куцурубську громаду дроном, а вже за пів години здійснили артилерійський обстріл.

У Галицинівській громаді дрони FPV двічі били по селу Лупареве. Там пошкоджено два приватних будинки, люди не постраждали.

Крім того, вночі 28 серпня над областю працювала протиповітряна оборона. Деталі обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, що за добу до цього росіяни також обстрілювали Куцурубську, Галицинівську та Очаківську громади. В селі Солончаки через удари пошкоджені два приватні будинки, а в селі Лупареве дрони пошкодили ще три будинки.

Останні новини про: Війна в Україні

У Карпатах біля кордону з Румунією знайшли рештки двох людей
Нічна атака на Київ: десятки руйнувань, є загиблі, серед них двоє дітей
Вночі росіяни вдарили по парку поїздів «Інтерсіті+», виникла пожежа
Реклама

Читайте також:

новини

«Я не хотів образити нікого», — Сєнкевич заявив, що вчора йому дзвонили прокурори, яких зачепили його слова

Аліса Мелік-Адамян
новини

Панченко заявив, що прокуратура вже тиждень шукає офіс компанії, яка хоче сортувати сміття

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївщина посіла друге місце в Україні за кількістю агрокомпаній

Світлана Іванченко
новини

Генпрокурор звернувся до місцевої влади через їхні заяви про «політичні переслідування»

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Зверталися до всіх, аж до Кіма й Папи Римського», — мер Миколаєва чекає нові ідеї по сортуванню сміття

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Вночі росіяни вдарили по парку поїздів «Інтерсіті+», виникла пожежа
Нічна атака на Київ: десятки руйнувань, є загиблі, серед них двоє дітей
У Карпатах біля кордону з Румунією знайшли рештки двох людей

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Нічна атака на Київ: десятки руйнувань, є загиблі, серед них двоє дітей

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay