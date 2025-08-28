Дрони атакували село поблизу Миколаєва: зруйновані приватні будинки

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

У середу, 27 серпня, російська армія кілька разів атакувала населені пункти Миколаївської області дронами та артилерією.

Як повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, Очаків та акваторія громади чотири рази були під ударом дронів-камікадзе типу FPV.

Близько 13:00 росіяни атакували Куцурубську громаду дроном, а вже за пів години здійснили артилерійський обстріл.

У Галицинівській громаді дрони FPV двічі били по селу Лупареве. Там пошкоджено два приватних будинки, люди не постраждали.

Крім того, вночі 28 серпня над областю працювала протиповітряна оборона. Деталі обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, що за добу до цього росіяни також обстрілювали Куцурубську, Галицинівську та Очаківську громади. В селі Солончаки через удари пошкоджені два приватні будинки, а в селі Лупареве дрони пошкодили ще три будинки.