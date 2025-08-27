Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Росіяни били дронами та артилерією по Миколаївщині: є руйнування

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

У вівторок 26 серпня російські війська кілька разів атакували населені пункти Миколаївської області дронами та артилерією.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У Куцурубській громаді в селі Солончаки через удари пошкоджені два приватні будинки. У Галицинівській громаді в селі Лупареве дрони пошкодили ще три будинки. Постраждалих немає.

Також чотири атаки дронами FPV зафіксовані по Очакову та акваторії Очаківської громади.

Нагадаємо, що за добу до цього російська армія також атакувала безпілотниками територію Миколаївської області. Були пошкоджені будинки та навчальний заклад в одному із сіл.

