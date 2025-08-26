Російські безпілотники вдарили по Миколаївщині: пошкоджені будинки та навчальний заклад

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

Минулої доби, 25 серпня, російська армія атакувала безпілотниками територію Миколаївської області.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Очаків та акваторія Очаківської громади зазнали восьми ударів FPV-дронами. Внаслідок однієї з атак пошкоджено приватний будинок, обійшлося без постраждалих.

У Куцурубській громаді росіяни тричі застосовували FPV-дрони. У селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок і будівлю навчального закладу.

Крім того, у Коблівській громаді зафіксовано атаку ударним безпілотником, попередньо типу «Ланцет». Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, що за добу до цього росіяни також обстрілювали Куцурубську громаду Миколаївщини. В одному із сіл було пошкоджено лінії електропостачання, без світла залишилися 113 будинків.