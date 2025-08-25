Обстріл Куцурубської громади Миколаївщини: без світла залишилися понад 100 будинків
Марія Хаміцевич
8:10, 25 серпня, 2025
Учора, 24 серпня, о 14:29 росіяни обстріляли з артилерії та двічі атакували дронами-FPV Куцурубську громаду Миколаївщини.
У селі Дмитрівка пошкоджено лінії електропостачання, без світла залишилися 113 абонентів, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання. За офіційною інформацією, постраждалих немає.
Нагадаємо, що 23 серпня росіяни також обстрілювали Миколаївську область, а саме Очаківську громаду. Вони дев’ять разів запускали дрони-FPV по акваторії.
