Обстріл Куцурубської громади Миколаївщини: без світла залишилися понад 100 будинків

Електроопора. Ілюстративне фото: УНІАН

Учора, 24 серпня, о 14:29 росіяни обстріляли з артилерії та двічі атакували дронами-FPV Куцурубську громаду Миколаївщини.

У селі Дмитрівка пошкоджено лінії електропостачання, без світла залишилися 113 абонентів, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання. За офіційною інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, що 23 серпня росіяни також обстрілювали Миколаївську область, а саме Очаківську громаду. Вони дев’ять разів запускали дрони-FPV по акваторії.