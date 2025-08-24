Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • неділя

    24 серпня, 2025

  • 17.8°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 24 серпня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 17.8° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

За добу росіяни 9 разів атакували Миколаївщину FPV-дронами

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Ілюстративне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївщини. Ілюстративне фото «МикВісті»

Учора ввечері, 23 серпня, росіяни дев’ять разів запускали дрони-FPV по акваторії Очаківської громади.

Усі удари минулися без постраждалих, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Крім цього, вночі 24 серпня у Миколаївській області працювала протиповітряна оборона. Що саме збили — стане відомо згодом.

Нагадаємо, що 21 серпня росіяни десять разів атакували FPV-дронами Очаків та акваторію громади.

Останні новини про: Війна в Україні

Виправдовував агресію РФ: в Одесі священник УПЦ МП отримав умовний строк
«Хай одягне каску і їде в Україну», — віцепремʼєр Італії різко відповів Макрону на ідею з миротворцями
Росія обстріляла 25 населених пунктів Херсонщини: загинула людина, двоє поранених
Реклама

Читайте також:

новини

«З'їхати з тротуару ще можна, а от заїхати — ні»: у Миколаєві жителі просять зробити доступним пішохідний перехід

Світлана Іванченко
новини

«Очі дитини — ніколи не брешуть», — правозахисниця заявила, що у Будинку дитини в Миколаєві переховували дівчинку, яку викрали з «Міста добра»

Світлана Іванченко
новини

Що таке «добрий» стан «Казки» після інспекції віцемера: всюди пташиний послід, «зелені» водойми через застій, занедбані будівлі

Ірина Олехнович
новини

Рада обмежила доступ до реєстру нерухомості: як голосували нардепи від Миколаївщини

Світлана Іванченко
новини

«Стан жахливий»: у Миколаєві скаржаться на запасний вихід з укриття

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Росія обстріляла 25 населених пунктів Херсонщини: загинула людина, двоє поранених
«Хай одягне каску і їде в Україну», — віцепремʼєр Італії різко відповів Макрону на ідею з миротворцями
Виправдовував агресію РФ: в Одесі священник УПЦ МП отримав умовний строк

За кого б проголосували українці на президентських та парламентських виборах: результати опитування

Росія обстріляла 25 населених пунктів Херсонщини: загинула людина, двоє поранених

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay