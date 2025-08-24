За добу росіяни 9 разів атакували Миколаївщину FPV-дронами

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Ілюстративне фото «МикВісті»

Учора ввечері, 23 серпня, росіяни дев’ять разів запускали дрони-FPV по акваторії Очаківської громади.

Усі удари минулися без постраждалих, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Крім цього, вночі 24 серпня у Миколаївській області працювала протиповітряна оборона. Що саме збили — стане відомо згодом.

Нагадаємо, що 21 серпня росіяни десять разів атакували FPV-дронами Очаків та акваторію громади.