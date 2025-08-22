За добу росіяни 12 разів атакували Миколаївщину FPV-дронами

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

Минулої доби, 21 серпня, росіяни десять разів атакували FPV-дронами Очаків та акваторію громади.

Усі удари минулися без постраждалих, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також 21 серпня та вночі 22 серпня під ударами FPV-дронів двічі опинилася Куцурубська громада. Там також ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що за добу до цього, російські війська сім разів атакували FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївщини. В одному із сіл були пошкоджені будинки.