  пʼятниця

    22 серпня, 2025

    Миколаїв

  • 22 серпня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 27.9° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України.
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

За добу росіяни 12 разів атакували Миколаївщину FPV-дронами

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

Минулої доби, 21 серпня, росіяни десять разів атакували FPV-дронами Очаків та акваторію громади.

Усі удари минулися без постраждалих, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також 21 серпня та вночі 22 серпня під ударами FPV-дронів двічі опинилася Куцурубська громада. Там також ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що за добу до цього, російські війська сім разів атакували FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївщини. В одному із сіл були пошкоджені будинки.

