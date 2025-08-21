На Миколаївщині через атаки дронів пошкоджено кілька будинків, виникла пожежа
Марія Хаміцевич
8:12, 21 серпня, 2025
Учора, 20 серпня, та вночі 21 серпня російські війська сім разів атакували FPV-дронами Куцурубську громаду Миколаївщини.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
У селі Дмитрівка пошкоджено три приватні будинки та дах двоповерхового багатоквартирного будинку. У селі Дніпровське пошкоджено два будинки, в одному з них сталася пожежа.
Також 20 серпня о 15:41 зафіксовано артилерійський обстріл Куцурубської громади.
Того ж дня вісім разів дрони FPV атакували акваторію Очаківської громади та берегову зону Очакова. Обійшлося без жертв.
У ніч на 21 серпня на території області працювали сили протиповітряної оборони. Деталі обіцяють повідомити згодом.
Нагадаємо, за добу до цього російські війська також атакували Миколаївську область дроном FPV, є пошкодження.
