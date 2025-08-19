Росіяни били по Миколаївщині дронами: пошкоджено будинок

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті», для ілюстрації

Учора, 18 серпня, близько 11:15 російські війська атакували Куцурубську громаду Миколаївської області дроном-камікадзе FPV.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок, обійшлося без постраждалих.

Крім того, вночі 19 серпня сили протиповітряної оборони відбивали чергову атаку на Миколаївщині. Деталі обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, за добу до цього російські війська також атакували три громади Миколаївської області. В одному із сіл загорілися шість господарських споруд та автомобіль.