  вівторок

    19 серпня, 2025

  • 23.3°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 19 серпня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 23.3° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни били по Миколаївщині дронами: пошкоджено будинок

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті», для ілюстраціїНаслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті», для ілюстрації

Учора, 18 серпня, близько 11:15 російські війська атакували Куцурубську громаду Миколаївської області дроном-камікадзе FPV.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок, обійшлося без постраждалих.

Крім того, вночі 19 серпня сили протиповітряної оборони відбивали чергову атаку на Миколаївщині. Деталі обіцяють повідомити згодом.

Нагадаємо, за добу до цього російські війська також атакували три громади Миколаївської області. В одному із сіл загорілися шість господарських споруд та автомобіль.

новини

