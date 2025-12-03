Очаківський суд відмовив прокуратурі у відстороненні підозрюваної у виправдовуванні війни голову Куцуруба

Інна Копійка, голова Куцурубської громади. Фото: DOBRE

Очаківський районний суд відмовив Миколаївській окружній прокуратурі у відстороненні від посади голови Куцурубської громади Інни Копійки, яку підозрюють у виправдовуванні війни.

Відповідне рішення суд ухвалив 17 листопада, пишуть «МикВісті».

Як відомо, у квітні суд відсторонив її від посади.

Прокуратура подала клопотання про відсторонення посадовиці терміном на два місяці. На переконання сторони обвинувачення, перебування голови на посаді може вплинути на хід досудового розслідування.

У клопотанні зазначено, що інкриміновані дії відбувалися безпосередньо під час виконання обвинуваченою службових обов’язків. Прокуратура також вказує на ризики впливу на свідків. Декілька працівників Куцурубської сільради, які перебувають у безпосередньому підпорядкуванні голови, ще не допитані судом або можуть бути допитані повторно.

Натомість захисник обвинуваченої повідомив, що всі підлеглі свідки вже допитані та дали свої показання. На цій підставі захист просив відмовити у задоволенні клопотання, а сама обвинувачена підтримала позицію адвоката.

Однак суд, заслухавши сторони, дійшов висновку, що прокурор не довів наявності обставин, які б вимагали відсторонення Інни Копійки.

Зокрема, у матеріалах провадження, як зазначено в ухвалі, немає даних про будь-який негативний вплив обвинуваченої на свідків чи інші аспекти, а доводи сторони обвинувачення щодо ризиків повторного допиту суд визнав абстрактними та побудованими на припущеннях.

Суд також наголосив, що право на працю, гарантоване Конституцією України, може бути обмежене лише за наявності достатніх підстав, яких у цьому випадку не встановлено.

У підсумку суд відмовив прокурору у задоволенні клопотання про відсторонення.

Справа Інни Копійки

Варто нагадати, що саме Куцурубська громада чи не щодня знаходиться під атакою російської армії. Найчастіше села обстрілюють з FPV-дронів, артилерії та БпЛА типу Shahed 131/136 з окупованого Кінбурнського півострова.

Головою громади Інну Копійку було обрано під час виборів у 2016 році після реформи децентралізації. До цього жінка двічі очолювала Куцурубську сільську раду.

Зазначимо також, що Інна Копійка є ексдружиною Ігоря Копійки — колишнього миколаївського депутата-«опоблоківця». У 2018 році журналісти Nikcenter писали у розслідуванні, що бюджетні гроші в Куцурубі спрямовують на освоєння грошей «потрібними» підрядниками.

Про затримання Інни Копійки стало відомо 15 жовтня. Правоохоронці оприлюднили запис розмови голови Куцурубської громади Інни Копійки з підлеглими. На ній жінка радіє можливій окупації росіянами та звинувачує Україну в обстрілах Донецька, Луганська та Херсону.

18 жовтня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави затриманій голові Куцурубської громади Інні Копійці. Після чого за неї внесли заставу.

24 жовтня апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу прокурора Миколаївської окружної прокуратури на ухвалу про запобіжний захід для Інні Копійці. Однак за результатами розгляду апеляційний суд залишив без змін ухвалу слідчого судді.