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Голову Куцурубської громади Копійку заарештували з можливістю застави у понад ₴240 тис.

Затримана голова Куцурубської ОТГ Інна Копійка, фото: поліція МиколаївщиниЗатримана голова Куцурубської ОТГ Інна Копійка, фото: поліція Миколаївщини

У Миколаєві суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави затриманій голові Куцурубської громади Інні Копійці.

Про це повідомляють пресслужба Нацполіції Миколаївської області та Миколаївської обласної прокуратури.

За даними слідства, 54-річна голова сільради у спілкуванні із колегами та підлеглими виправдовувала злочини російської армії, а війну проти України називала «внутрішнім громадянським конфліктом». 

Затримана голова Куцурубської ОТГ Інна Копійка, фото: поліція МиколаївщиниЗатримана голова Куцурубської ОТГ Інна Копійка, фото: поліція Миколаївщини
Затримана голова Куцурубської ОТГ Інна Копійка, фото: поліція МиколаївщиниЗатримана голова Куцурубської ОТГ Інна Копійка, фото: поліція Миколаївщини

На фрагменті звукозапису, опублікованому прокуратурою, голова громади під час спілкування з колегами каже про те, що у 2014 році Україна сама обстрілювали території Донецька та Луганська 

— Ми ще будемо раді, що сюди зайшла Росія. Куди зайде Росія, запамʼятайте, залишать зі своїми хатами, з землею, з усім. Все інше буде знищено. Просто знесено. Українр не буде, лишиться жменька землі. Все зруйновано, купа людей гине, геноцид. Ми, дійсно, зараз в окупації. Навіщо ви лізли, вбивали в 2014-році — Донбас, Луганск. Люди зробили протест, що вони не ляжуть під бандер. Залиште їх в спокої, залиште, — каже на відео Інна Копійка

Крім того, жінка стверджувала, що саме українська армія обстрілювала цивільних у Херсоні.

— Наші україні били по Херсону. 24 людини загинули, жодного військового, усі люди загинули, — запевняє вона.

Під час обшуків у помешканні та за місцем роботи Інни Копійки правоохоронці вилучили мобільні телефони та планшет.

Посадовиця затримана за частиною 3 статті 436-2 — «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників». За клопотаннями сторони обвинувачення суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 242 240 гривень. Жінці загрожує до 8 років тюрми.

Наразі вирішується питання про відсторонення її від посади.

Про затримання Інни Копійки стало відомо 15 жовтня. Варто нагадати, що саме Куцурубська громада чи не щодня знаходиться під атакою російської армії. Найчастіше села обстрілюють з FPV-дронів, артилерії та БпЛА типу Shahed 131/136 з окупованого Кінбурнського півострова.

Головою громади Інну Копійку було обрано під час виборів у 2016 році після реформи децентралізації. До цього жінка двічі очолювала Куцурубську сільську раду.

Зазначимо також, що Інна Копійка є ексдружиною Ігоря Копійки — колишнього миколаївського депутата-«опоблоківця». У 2018 році журналісти Nikcenter писали у розслідуванні, що бюджетні гроші в Куцурубі спрямовують на освоєння грошей «потрібними» підрядниками.

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