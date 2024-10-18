«Сюди прийде Росія, а від України лишиться жменька землі»: запис розмови голови Куцуруба, яка радіє можливій окупації

Правоохоронці оприлюднили запис розмови голови Куцурубської громади Інни Копійки з підлеглими. На ній жінка радіє можливій окупації росіянами та звинувачує Україну в обстрілах Донецьку, Луганську та Херсону.

Запис розмови оприлюднейний у пʼятницю, 18 жовтня, на ютуб-каналі Миколаївської обласної прокуратури.

Раніше суд обрав для Інни Копійки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Слідство стверджує, що 54-річна голова сільради виправдовувала злочини російської армії, а війну проти України називала «внутрішнім громадянським конфліктом».

Про це вона каже на опублікованому фрагменті звукозапису. Під час спілкування з колегами посадовиця чекає на прихід окупаційної влади та стверджує, що якщо прийде Росія, «все залишиться на своїх місцях і не постраждає».

— Ми ще будемо раді, що сюди зайшла Росія. Куди зайде Росія, запамʼятайте, залишать зі своїми хатами, з землею, з усім. Все інше буде знищено. Просто знесено. України не буде, лишиться жменька землі, — каже Інна Копійка.

Також голова громади стверджує, що українці наразі перебувають «в окупації» власноъ держави:

— Все зруйновано, купа людей гине, геноцид. Ми, українці, дійсно зараз в окупації.

У ще одній частині запису Копійка звинувачує Україну у провокуванні війни на Донбасі у 2014 році, заявляючи, що Україна «вбивала власний народ».

— Навіщо ви лізли, вбивали в 2014-році — Донбас, Луганск. Люди зробили протест, що вони не ляжуть під бандер. Залиште їх в спокої, залиште, — каже на відео Інна Копійка.

Крім того, вона стверджувала, що саме українська армія обстрілювала цивільних у Херсоні.

— Наші україні били по Херсону. 24 людини загинули, жодного військового, усі люди загинули.

Про затримання Інни Копійки стало відомо 15 жовтня. Варто нагадати, що саме Куцурубська громада чи не щодня знаходиться під атакою російської армії. Найчастіше села обстрілюють з FPV-дронів, артилерії та БпЛА типу Shahed 131/136 з окупованого Кінбурнського півострова.

Головою громади Інну Копійку було обрано під час виборів у 2016 році після реформи децентралізації. До цього жінка двічі очолювала Куцурубську сільську раду.

Зазначимо також, що Інна Копійка є ексдружиною Ігоря Копійки — колишнього миколаївського депутата-«опоблоківця». У 2018 році журналісти Nikcenter писали у розслідуванні, що бюджетні гроші в Куцурубі спрямовують на освоєння грошей «потрібними» підрядниками.