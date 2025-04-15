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Суд в Очакові відсторонив від посади підозрювану у виправдовуванні війни голову Куцурубу Копійку

Інна Копійка, голова Куцурубської громади. Фото: DOBREІнна Копійка, голова Куцурубської громади. Фото: DOBRE

Голову Куцурубської обʼєднаної територіальної громади, підозрювану у виправдовуванні російських військових злочинів, відсторонили від посади.

Таке рішення ухвалив Очаківський районний суд, підтвердили «МикВісті» джерела у правоохоронних органах.

Зазначимо, що посадовицю затримали у жовтні 2024 року. Її підозрюють у виправдовуванні та заперечені збройної агресії Російської Федерації проти України (частина 3 статті 436-2).

Справа Інни Копійки

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Варто нагадати, що саме Куцурубська громада чи не щодня знаходиться під атакою російської армії. Найчастіше села обстрілюють з FPV-дронів, артилерії та БпЛА типу Shahed 131/136 з окупованого Кінбурнського півострова.

Головою громади Інну Копійку було обрано під час виборів у 2016 році після реформи децентралізації. До цього жінка двічі очолювала Куцурубську сільську раду.

Зазначимо також, що Інна Копійка є ексдружиною Ігоря Копійки — колишнього миколаївського депутата-«опоблоківця». У 2018 році журналісти Nikcenter писали у розслідуванні, що бюджетні гроші в Куцурубі спрямовують на освоєння грошей «потрібними» підрядниками.

Про затримання Інни Копійки стало відомо 15 жовтня. Правоохоронці оприлюднили запис розмови голови Куцурубської громади Інни Копійки з підлеглими. На ній жінка радіє можливій окупації росіянами та звинувачує Україну в обстрілах Донецька, Луганська та Херсону.

18 жовтня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави затриманій голові Куцурубської громади Інні Копійці. Після чого за неї внесли заставу. 

24 жовтня апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу прокурора Миколаївської окружної прокуратури на ухвалу про запобіжний захід для Інні Копійці. Однак за результатами розгляду апеляційний суд залишив без змін ухвалу слідчого судді.

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