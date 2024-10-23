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Вночі ППО знищила на Миколаївщині «Шахед»: доба пройшла без обстрілів

Уламки після російської атаки, фото для ілюстраціїУламки після російської атаки, фото для ілюстрації

У ніч проти 23 жовтня сили протиповітряної оборони в Миколаївській області знищили один БпЛА типу «Shahed 131/136».

Про це йдеться у зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації

«Загалом, на території області обстріл не зафіксований», — також йдеться у повідомленні.

Нагадаємо що вночі 21 жовтня ППО збила на Миколаївщині три БпЛА Shahed 131/136.

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