Вночі ППО знищила на Миколаївщині «Шахед»: доба пройшла без обстрілів

Уламки після російської атаки, фото для ілюстрації

У ніч проти 23 жовтня сили протиповітряної оборони в Миколаївській області знищили один БпЛА типу «Shahed 131/136».

Про це йдеться у зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації

«Загалом, на території області обстріл не зафіксований», — також йдеться у повідомленні.

Нагадаємо що вночі 21 жовтня ППО збила на Миколаївщині три БпЛА Shahed 131/136.