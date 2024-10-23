Вночі ППО знищила на Миколаївщині «Шахед»: доба пройшла без обстрілів
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- Марія Хаміцевич
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7:35, 23 жовтня, 2024
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У ніч проти 23 жовтня сили протиповітряної оборони в Миколаївській області знищили один БпЛА типу «Shahed 131/136».
Про це йдеться у зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації
«Загалом, на території області обстріл не зафіксований», — також йдеться у повідомленні.
Нагадаємо що вночі 21 жовтня ППО збила на Миколаївщині три БпЛА Shahed 131/136.
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