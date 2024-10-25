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Росіяни атакували Київ з БпЛА: в багатоповерхівці сталась пожежа, є постраждалі

Внаслідок атаки БпЛА в Києві загорілась багатоповерхівка. Фото: ДСНСВнаслідок атаки БпЛА в Києві загорілась багатоповерхівка. Фото: ДСНС

Ввечері, 25 жовтня, російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу загорівся багатоквартирний будинок в Соломʼянському районі міста.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Зазначається, що жилому будинку пошкоджено квартири з 17 по 21 поверхи, а пожежа сталась у квартирі на 20 поверсі. Наразі рятувальники евакуювали понад 100 людей.

Окрім цього, стало відомо про падіння уламків на відкритій місцевості в Шевченківському районі. Попередньо, без постраждалих.

Пізніше Віталій Кличко повідомив, що вже відомо про одного загиблого.

«Одна людина загинула. Чотирьом постраждалим медики надали допомогу на місці. Пожежу локалізували. Рятувально-пошукова операція триває», — пише мер.

Внаслідок атаки БпЛА в Києві загорілась багатоповерхівка. Фото: ДСНСВнаслідок атаки БпЛА в Києві загорілась багатоповерхівка. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 24 жовтня російська армія чотири рази обстрілювала з FPV-дронів Куцурубську громаду.

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