Росіяни атакували Київ з БпЛА: в багатоповерхівці сталась пожежа, є постраждалі
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- Даріна Мельничук
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23:10, 25 жовтня, 2024
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Ввечері, 25 жовтня, російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу загорівся багатоквартирний будинок в Соломʼянському районі міста.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Зазначається, що жилому будинку пошкоджено квартири з 17 по 21 поверхи, а пожежа сталась у квартирі на 20 поверсі. Наразі рятувальники евакуювали понад 100 людей.
Окрім цього, стало відомо про падіння уламків на відкритій місцевості в Шевченківському районі. Попередньо, без постраждалих.
Пізніше Віталій Кличко повідомив, що вже відомо про одного загиблого.
«Одна людина загинула. Чотирьом постраждалим медики надали допомогу на місці. Пожежу локалізували. Рятувально-пошукова операція триває», — пише мер.
Нагадаємо, 24 жовтня російська армія чотири рази обстрілювала з FPV-дронів Куцурубську громаду.
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