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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу громади на Миколаївщині

Миколаївські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом атаки військовими РФ села Дмитрівка, внаслідок якого загинув цивільний.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції Миколаївської області.

Як відомо, вдень 27 жовтня російська армія тричі обстріляла село Дмитрівку FPV-дроном. Через удар загинув 43-річний чоловік.

Наслідки дронової атаки по селу на Миколаївщині, фото: Поліція МиколаївщиниНаслідки дронової атаки по селу на Миколаївщині, фото: Поліція Миколаївщини
Наслідки дронової атаки по селу на Миколаївщині, фото: Поліція МиколаївщиниНаслідки дронової атаки по селу на Миколаївщині, фото: Поліція Миколаївщини

— Вдень 27 жовтня ворог завдав ударів FPV-дронами у Куцурубській громаді Миколаївського району. Внаслідок підступної атаки загинув 43-річний місцевий мешканець, який рухався мопедом населеним пунктом. Повторні удари FPV-дронами ворог завдав по службовому автомобілю поліцейських, які прибули на місце події для документування наслідків попередньої ворожої атаки. Внаслідок влучань сталась пожежа, яка повністю знищила авто. Поліцейські не постраждали, — повідомляють у поліції.

За фактом порушення законів та звичаїв війни правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

На місцях влучань поліцейські збирають докази воєнних злочинів росіян.

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