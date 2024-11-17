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Кількість загиблих внаслідок удару по Миколаєву зросла до двох людей, ще шестеро поранені

Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»

Вранці 17 листопада у Миколаєві через удар російського безпілотника по житловому будинку загинуло двоє жінок, ще четверо дорослих та двоє дітей поранені.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Станом на зараз поранено 4 дорослих та 2 дітей. Одна дитина госпіталізована, другій надається психологічна допомога. На жаль, є загибла жінка», — написав він.

Пізніше очільник Миколаївщини повідомив про ще одну загиблу жінку.

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Як стало відомо пізніше, місто атакували балістичною ракетою «Іскандер-М» та безпілотниками «Shahed 131/136».

Внаслідок удару по Миколаєву пошкоджені приватні та багатоповерховий будинки, легкові автомобілі та об’єкт інфраструктури.

Окрім цього, стались пожежі у двох будинках, їх загасили вогнеборці на площі 150 та 20 квадратних метрів.

Удару також зазнав торгівельний центр «Портал» у Миколаєві. Всередині зруйновано приміщення спортивного клубу «100ТОНН».

Як розповів власник ТЦ Олексій Стадніченко, удар стався по південній частині будівлі, куди влетів ворожий дрон. На місці виникла пожежа, яку моментально вдалось ліквідувати системі пожежогасіння ще до приїзду відповідних служб.

Як повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі, серед постраждалих 14-річна дівчина, яка отримали поранення.

Правоохоронці збирають речові докази та документують воєнні злочини військ РФ. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 2 статті 438 КК України).

Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»
Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»
Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»
Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»
Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»
Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»
Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за ніч та ранок 17 листопада російська армія запустила близько 120 ракет і 90 дронів по Україні. Сили протиповітряної оборони знищили 140 з 210 повітряних цілей. 

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