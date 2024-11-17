Поліція фіксує наслідки російського обстрілу по Миколаєву

Наслідки атаки Миколаєва з 17 на 16 листопада. Фото: Нацполіція

У Миколаєві внаслідок російської атаки по місту поліцейські збирають речові докази та документують воєнні злочини військ РФ.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Правоохоронці огородили місця подій, перекрили рух транспортних засобів та надають психологічну допомогу постраждалим місцевим мешканцям.

«Закликаємо громадян не нехтувати сигналом «Повітряна тривога», прямувати в укриття та перебувати там до відбою тривоги», — додали у повідомленні.

Наслідки атаки Миколаєва з 17 на 16 листопада. Фото: Нацполіція Наслідки атаки Миколаєва з 17 на 16 листопада. Фото: Нацполіція Наслідки атаки Миколаєва з 17 на 16 листопада. Фото: Нацполіція

Наразі на місцях подій працюють усі профільні служби: поліцейські, медики, рятувальники та інші.

Нагадаємо, З 17 на 16 листопада російські війська обстріляли Миколаїв, внаслідок обстрілу дві жінки загинули, а також поранено четверо дорослих та двоє дітей.