Поліція фіксує наслідки російського обстрілу по Миколаєву
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- Даріна Мельничук
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10:05, 17 листопада, 2024
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У Миколаєві внаслідок російської атаки по місту поліцейські збирають речові докази та документують воєнні злочини військ РФ.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.
Правоохоронці огородили місця подій, перекрили рух транспортних засобів та надають психологічну допомогу постраждалим місцевим мешканцям.
«Закликаємо громадян не нехтувати сигналом «Повітряна тривога», прямувати в укриття та перебувати там до відбою тривоги», — додали у повідомленні.
Наразі на місцях подій працюють усі профільні служби: поліцейські, медики, рятувальники та інші.
Нагадаємо, З 17 на 16 листопада російські війська обстріляли Миколаїв, внаслідок обстрілу дві жінки загинули, а також поранено четверо дорослих та двоє дітей.
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