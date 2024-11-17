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РФ запустила по Україні близько 120 ракет та 90 дронів, — Зеленський

Наслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки атаки Миколаєва з 16 на 17 листопада. Фото: ДСНС Миколаївщини

За ніч та ранок 17 листопада російська армія запустила близько 120 ракет і 90 дронів по Україні. Сили протиповітряної оборони знищили 140 з 210 повітряних цілей. 

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

«Масований комбінований удар по всіх регіонах України. За цю ніч і ранок російські терористи застосували дрони різних типів, зокрема «Шахеди». Крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети: «Циркони», «Іскандери», «Кинджали». Ціллю ворога була наша енергетична інфраструктура по всій Україні. На жаль, є пошкодження обʼєктів від влучань та падіння уламків», — повідомив він.

Він також зазначив, що у Миколаєві внаслідок атаки дрона двоє людей загинули та ще шестеро поранені, серед них двоє дітей.

«Мої співчуття рідним та близьким загиблих. Станом на зараз є знеструмлені райони, всі необхідні сили залучені для ліквідації наслідків та відновлення», — наголосив Володимир Зеленський.

Президет подякував ППО — зенітним ракетним військам, авіації — пілотам F-16, «сушок» та МіГів, мобільним вогневим групам, РЕБ.

Також у Миколаєві внаслідок російської атаки по місту поліцейські збирають речові докази та документують воєнні злочини військ РФ.

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