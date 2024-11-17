На Миколаївщині завтра діятимуть відключення світла

На Миколаївщині 18 листопада діятимуть відключення світла. Фото: «МикВісті»

Внаслідок російської атаки у Миколаївській області 18 листопада діятимуть графіків погодинних відключень.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що відключення діятимуть з 6:00 до 22:00 години. Відключатимуть одночасно дві черги в почерговому розрізі:

1 черга: 08:00 - 10:00

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14:00 - 16:00

20:00 - 22:00

2 черга: 08:00 - 10:00

14:00 - 16:00

20:00 - 22:00

3 черга: 06:00 - 08:00

12:00 - 14:00

18:00 - 20:00

4 черга: 06:00 - 08:00

12:00 - 14:00

18:00 - 20:00

5 черга: 10:00 - 12:00

16:00 - 18:00

6 черга: 10:00 - 12:00

16:00 - 18:00

Нагадаємо, зранку 17 листопада російська армія атакувала територію України ракетами та дронами. Вибухи пролунали у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Черкащині, Полтавщині та інших містах. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені, у деяких містах застосували екстрені відключення електроенергії.