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На Миколаївщині завтра діятимуть відключення світла

На Миколаївщині 18 листопада діятимуть відключення світла. Фото: «МикВісті»На Миколаївщині 18 листопада діятимуть відключення світла. Фото: «МикВісті»

Внаслідок російської атаки у Миколаївській області 18 листопада діятимуть графіків погодинних відключень. 

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Зазначається, що відключення діятимуть з 6:00 до 22:00 години. Відключатимуть одночасно дві черги в почерговому розрізі:         

1 черга:  08:00 - 10:00

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                14:00 - 16:00

                20:00 - 22:00

          

2 черга:  08:00 - 10:00

                14:00 - 16:00

                20:00 - 22:00

 

3 черга:  06:00 - 08:00

                12:00 - 14:00

                18:00 - 20:00

                          

4 черга:  06:00 - 08:00

                12:00 - 14:00

                18:00 - 20:00

                           

5 черга:  10:00 - 12:00

                16:00 - 18:00

              

6 черга:  10:00 - 12:00

                16:00 - 18:00

Нагадаємо, зранку 17 листопада російська армія атакувала територію України ракетами та дронами. Вибухи пролунали у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Черкащині, Полтавщині та інших містах. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені, у деяких містах застосували екстрені відключення електроенергії.

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