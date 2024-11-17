На Миколаївщині завтра діятимуть відключення світла
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- Даріна Мельничук
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19:12, 17 листопада, 2024
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Внаслідок російської атаки у Миколаївській області 18 листопада діятимуть графіків погодинних відключень.
Про це повідомляє «Миколаївобленерго».
Зазначається, що відключення діятимуть з 6:00 до 22:00 години. Відключатимуть одночасно дві черги в почерговому розрізі:
1 черга: 08:00 - 10:00
14:00 - 16:00
20:00 - 22:00
2 черга: 08:00 - 10:00
14:00 - 16:00
20:00 - 22:00
3 черга: 06:00 - 08:00
12:00 - 14:00
18:00 - 20:00
4 черга: 06:00 - 08:00
12:00 - 14:00
18:00 - 20:00
5 черга: 10:00 - 12:00
16:00 - 18:00
6 черга: 10:00 - 12:00
16:00 - 18:00
Нагадаємо, зранку 17 листопада російська армія атакувала територію України ракетами та дронами. Вибухи пролунали у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Черкащині, Полтавщині та інших містах. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені, у деяких містах застосували екстрені відключення електроенергії.
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