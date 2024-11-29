У Миколаєві відновили світло після 37 годин блекауту

У Миколаєві відновили електропостачання увечері 29 листопада, фото МикВісті

Близько 18:00 29 листопада у Миколаєві поступово відновилось елекропостачання. Про це повідомляють кореспонденти «МикВісті».

Станом на 17:40 центральна частина Миколаєва була заживлена, подекуди запрацювало вуличне освітлення. Близько 18:00 світло з’явилось в різних районах міста.

Про відновлення електропостачання повідомив також мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«Друзі, моніторю коментарі і бачу, що у деяких у домівках вже з'явилась електроенергія», — написав міський голова.

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Він закликав не вмикати одночасно всю техніку після відновлення світла, оскільки існує загроза перепадів напруги, яка може пошкодити електроприлади.

Раніше Укренерго опублікували графік відключень світла на 30 листопада.

Миколаїв і 70% області понад 30 годин залишалися без електропостачання через наслідки масованого ракетного обстрілу, що стався в ніч на 28 листопада.

Світло у місті зникло близько 5:40 ранку 28 листопада. Попри спроби відновити постачання, електрика з’являлася лише короткочасно ввечері, після чого знову зникала. Голова ОВА Віталій Кім запевнив, що пошкодження вже виявлено, і до обіду 29 листопада електропостачання буде відновлено.

Станом на 12 годину Віталій Кім повідомив, що заживлення абонентів розпочалось. Світло вмикатимуть за графіками.

Попри відключення електроенергії, у Миколаєві запроваджено низку заходів для забезпечення стабільної життєдіяльності, про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.