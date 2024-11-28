У Миколаївській області поступово відновлюють електропостачання
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- Анна Гакман
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19:42, 28 листопада, 2024
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У Миколаєві, Очакові, Снігурівці та Баштанці почали запускати дві черги електропостачання.
Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
За його словами, в системі відбулося перезавантаження, і енергетикам знадобиться ще 1-2 години, щоб відновити стабільну роботу за графіками погодинних відключень (ГПВ). Крім того, у Первомайську та Вознесенську ГПВ вже діють за графіком із самого ранку.
«Хто зі світлом, прошу вас віднестися з максимальним розумінням та обмежити споживання електроенергії», – додав Віталій Кім.
Адреси пунктів незламності у Миколаєві:
- Вул. Райдужна, 38;
- Вул. Рибна, 4;
- Вул. Театральна, 1;
- Вул. Марка Кропивницького (вул. Потьомкінська), 143-А;
- Вул. Ковальська (вул. Кузнецька), 83;
- Вул. 12 Поздовжня, 50-А;
- Вул. Металургів, 8/4;
- Вул. Шевченка, 19-А;
- Вул. Христо Ботєва, 41;
- Вул. Михайла Козлова (вул. Олександра Матросова), 2;
- Вул. Матвіївська, 1;
- Вул. Миколаївських десантників, 4 (Велика Корениха);
- Вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 16;
- Пр. Миру, 27-Г;
- Пр. Героїв України, 57-А;
- Вул. Молдавська,7 (Мала Корениха);
- Пр. Богоявленський, 24/1;
- Вул. Океанівська, 12;
- Вул. Олександра Янати, 70;
- Вул. Віталія Бохонка (вул. Чайковського), 11-А;
- Вул. 1 Екіпажна, 2;
- Вул. Радісна,4;
- Вул. Лазурна, 22;
- Вул. Генерала Олекси Алмазова (вул. Генерала Карпенка), 40-А;
- Вул. Театральна, 41-А;
- Вул. Євгена Єщенка, 17.
Обстріл України 28 листопада
У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.
За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.
Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.
А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.
Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.
Від обстрілів постраждала і Миколаївщина
У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.
Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області.
Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.
Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.
По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі.
В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.
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