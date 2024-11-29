В «Укренерго» опублікували графік відключень світла на 30 листопада

У суботу, 30 листопада, в Україні застосовуватимуться графіки відключення електроенергії.

В Укренерго повідомили, як вони діятимуть.

Для побутових споживачів:

08:00 – 14:00 — одна черга відключень

14:00 – 20:00 — дві черги відключень

20:00 – 22:00 — одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу:

Обмеження потужності діятимуть з 08:00 до 23:00.

Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання, щоб якомога швидше повернути стабільне електропостачання.

«Час та обсяг обмежень можуть змінюватись протягом доби. Актуальну інформацію можна дізнатись на офіційних сайтах та сторінках обленерго у соцмережах», — зазначили в Укренерго.

Нагадаємо, що Миколаїв і 70% області вже понад 30 годин залишаються без електропостачання через наслідки масованого ракетного обстрілу, що стався в ніч на 28 листопада.

Світло у місті зникло близько 5:40 ранку 28 листопада. Попри спроби відновити постачання, електрика з’являлася лише короткочасно ввечері, після чого знову зникала. Голова ОВА Віталій Кім запевнив, що пошкодження вже виявлено, і до обіду 29 листопада електропостачання буде відновлено.

Станом на 12 годину Віталій Кім повідомив, що заживлення абонентів розпочалось. Світло вмикатимуть за графіками.

Попри відключення електроенергії, у Миколаєві запроваджено низку заходів для забезпечення стабільної життєдіяльності, про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.