В «Укренерго» опублікували графік відключень світла на 30 листопада
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- Аліна Квітко
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18:22, 29 листопада, 2024
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У суботу, 30 листопада, в Україні застосовуватимуться графіки відключення електроенергії.
В Укренерго повідомили, як вони діятимуть.
Для побутових споживачів:
- 08:00 – 14:00 — одна черга відключень
- 14:00 – 20:00 — дві черги відключень
- 20:00 – 22:00 — одна черга відключень
Для промисловості та бізнесу:
Обмеження потужності діятимуть з 08:00 до 23:00.
Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання, щоб якомога швидше повернути стабільне електропостачання.
«Час та обсяг обмежень можуть змінюватись протягом доби. Актуальну інформацію можна дізнатись на офіційних сайтах та сторінках обленерго у соцмережах», — зазначили в Укренерго.
Нагадаємо, що Миколаїв і 70% області вже понад 30 годин залишаються без електропостачання через наслідки масованого ракетного обстрілу, що стався в ніч на 28 листопада.
Світло у місті зникло близько 5:40 ранку 28 листопада. Попри спроби відновити постачання, електрика з’являлася лише короткочасно ввечері, після чого знову зникала. Голова ОВА Віталій Кім запевнив, що пошкодження вже виявлено, і до обіду 29 листопада електропостачання буде відновлено.
Станом на 12 годину Віталій Кім повідомив, що заживлення абонентів розпочалось. Світло вмикатимуть за графіками.
Попри відключення електроенергії, у Миколаєві запроваджено низку заходів для забезпечення стабільної життєдіяльності, про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.
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